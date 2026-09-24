– Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie wymaga działania na wielu poziomach. Potrzebujemy jasnych zasad dla platform internetowych, skutecznego reagowania na nielegalne i szkodliwe treści, ale także edukacji, która pomaga młodym ludziom rozpoznawać zagrożenia i świadomie korzystać z technologii. Dlatego łączymy działania legislacyjne z konkretnym wsparciem dla uczniów, nauczycieli i rodziców – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

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Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad nowymi przepisami dot. bezpieczeństwa w sieci

Ochrona najmłodszych użytkowników internetu jest jednym z kluczowych założeń unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA). Przepisy zobowiązują platformy internetowe do rozpoznawania i oceniania zagrożeń, które mogą negatywnie wpływać na dzieci i młodzież, a następnie do podejmowania działań ograniczających takie ryzyko. Ministerstwo Cyfryzacji opracowało projekty ustaw, które mają umożliwić skuteczne stosowanie tych zasad w Polsce. Nowe rozwiązania mają wzmocnić pozycję użytkowników w sporach z platformami oraz wprowadzić bardziej przejrzyste zasady ich funkcjonowania. Nowe przepisy mają zapewnić skuteczniejsze narzędzia do reagowania na nielegalne treści, w tym treści związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, oszustwami czy kradzieżą tożsamości. Poza tym mają zwiększyć przejrzystość działania platform i bezpieczeństwo użytkowników w każdym wieku.

– Dzisiaj platformy cyfrowe same decydują, czy i kiedy zareagują na zgłoszenie treści krzywdzących dzieci – od oszustw i scamów wymierzonych w młodych użytkowników po nielegalne materiały wykorzystujące dzieci. Potrzebujemy przepisów, które zmuszą platformy do szybkiej odpowiedzialnej reakcji. Oczekuję, że prezydent podpisze obie ustawy cyfrowe, które dają użytkownikom realne narzędzia ochrony – podkreślił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Lista programów edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Bezpieczne korzystanie z internetu wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi, ale również wiedzy i dobrych nawyków. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji realizuje programy edukacyjne przeznaczone dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, związane m.in. z cyberbezpieczeństwem, cyberprzemocą, dezinformacją, manipulacją i krytycznym myśleniem. Poniżej lista programów przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli.

Cyberlekcje 3.0 (https://cyberprofilaktyka.pl/o-projekcie-cyber-lekcje-30.html) – to projekt realizowany we współpracy z NASK. Jego celem jest wsparcie kadry pedagogicznej w prowadzeniu zajęć na temat bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku cyfrowym. Jednym z najważniejszych elementów projektu są szkolenia dla kadry pedagogicznej, które dostarczają aktualnej wiedzy oraz praktycznych wskazówek dotyczących edukacji na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. W ramach szkoleń dla kadry pedagogicznej organizowane są też pokazowe lekcje stacjonarne dla uczniów oraz spotkania dla rodziców. Prowadzone są również ogólnodostępne cykliczne webinary dla uczniów. W ramach projektu nauczyciele mogą korzystać z gotowych scenariuszy zajęć, dostosowanych do różnych etapów edukacyjnych – od klas I–III szkoły podstawowej po szkoły ponadpodstawowe. Obecnie dostępnych jest 29 scenariuszy poświęconych m.in. cyberprzemocy, prywatności, dezinformacji i higienie cyfrowej. Scenariusze zostały bezpłatnie udostępnione na portalu gov.pl i Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Cyfrowe Mosty (https://programcyfrowemosty.pl/) – program realizowany przez Centralny Ośrodek Informatyki. W jego ramach rodzice, nauczyciele oraz dzieci dostają praktyczne wskazówki, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii.

OSEhero (https://osehero.pl/) – zapisy do nowej edycji programu ruszają od września. W ramach programu 2 000 nauczycieli corocznie przechodzi szkolenia i wdraża inicjatywy z zakresu cyberbezpieczeństwa w swoich szkołach.

OSE IT Szkoła (https://it-szkola.edu.pl/) – na platformie można znaleźć ponad 220 bezpłatnych kursów z programowania, bezpieczeństwa i AI, z których skorzystało już 338 tysięcy użytkowników. We wrześniu pojawią się nowe kursy z serii „Cyberkompas» dla starszych uczniów.

Klub Cyfrowych Możliwości (https://klubcyfrowychmozliwosci.pl/) – w jego ramach organizowane są warsztaty i półkolonie z programowania, robotyki, AI i bezpieczeństwa w sieci organizowane przez NASK w 32 lokalizacjach w całej Polsce – w każdym województwie po dwa.

Bezpieczni w Sieci (https://bezpieczniwsieci.edu.pl/) – projekt dla uczniów klas VII–VIII. Oferuje bezpłatne kursy online dotyczące prywatności, cyberprzemocy i dezinformacji. Program potrwa od września 2026 do czerwca 2027 roku.

„Broń się w necie» – w jego ramach młodzi uczą się rozpoznawać zagrożenia (https://www.nask.pl/projekty/bron-sie-w-necie).

Od 7 września szkoły ponadpodstawowe mogą również zgłaszać drużyny do II edycji konkursu „Broń się w necie”, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK i ABW w ramach kampanii „Włącz szacunek. Wyłącz hejt”. W ramach tego konkursu uczestnicy przechodzą kurs e-learningowy z trzech modułów – o treściach viralowych i manipulacji, zagrożeniach ze strony środowisk ekstremistycznych oraz krytycznym myśleniu. Później mają za zadanie stworzyć projekt gry edukacyjnej dla rówieśników. Na 50 najlepszych drużyn czekają nagrody.

Laptopy i pracownie AI są już w tysiącach polskich szkół

Aby poprawić bezpieczeństwo cyfrowe, potrzebne są również nowoczesne narzędzia oraz dbanie o rozwój kompetencji cyfrowych. Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO przekazało do szkół w całej Polsce 735 tys. laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów o łącznej wartości ponad 1,65 mld zł. Poza tym blisko 14 000 placówek otrzymało 100 000 gotowych zestawów do nauczania zdalnego i hybrydowego. Nauczyciele mogą od razu korzystać z nich na lekcjach, a uczniowie aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

W szkołach powstało w sumie 12 000 pracowni sztucznej inteligencji za ponad 1,86 mld zł. Dzięki nim uczniowie mogą rozwijać kompetencje przyszłości, a nauczyciele prowadzić nowoczesne zajęcia z AI. Cyfrowe ułatwienia trafiły też bezpośrednio do uczniów. W aplikacji mObywatel dostępny jest mObywatel Junior, a w nim cyfrowa legitymacja szkolna.

Niebezpieczne treści w internecie. Gdzie je zgłaszać i szukać pomocy?

Ważnym elementem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie jest możliwość szybkiego zgłoszenia niebezpiecznych treści i uzyskania wsparcia. Jedną z możliwości jest Dyżurnet.pl (https://dyzurnet.pl/), który tworzy zespół ekspertów NASK. Przyjmuje on zgłoszenia dotyczące nielegalnych i niebezpiecznych treści w internecie i współpracuje ze służbami, aby jak najszybciej je usunąć.

Dzieci i młodzież mogą również korzystać z Telefonu Zaufania 116 111 (https://116111.pl/). Znajdą tam bezpłatną, anonimową pomoc psychologiczną dostępną całą dobę, przez cały rok, również w weekendy, ferie i wakacje. Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie promuje tę linię, zachęcając młodych, by w trudnych sytuacjach sięgali po profesjonalne wsparcie.

Raporty COI „Cyfrowe Mosty” oraz NASK „Style Cyfrowego Rodzicielstwa w Polsce” pokazują, że zagrożeń w sieci jest mnóstwo, ale również że istnieją odpowiednie narzędzia do ich zwalczania. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada dalsze prace nad przepisami, rozwijanie programów edukacyjnych oraz wzmacnianie mechanizmów reagowania na zagrożenia.