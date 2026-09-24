Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje nowe przepisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w internecie
– Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie wymaga działania na wielu poziomach. Potrzebujemy jasnych zasad dla platform internetowych, skutecznego reagowania na nielegalne i szkodliwe treści, ale także edukacji, która pomaga młodym ludziom rozpoznawać zagrożenia i świadomie korzystać z technologii. Dlatego łączymy działania legislacyjne z konkretnym wsparciem dla uczniów, nauczycieli i rodziców – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
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Ochrona najmłodszych użytkowników internetu jest jednym z kluczowych założeń unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA). Przepisy zobowiązują platformy internetowe do rozpoznawania i oceniania zagrożeń, które mogą negatywnie wpływać na dzieci i młodzież, a następnie do podejmowania działań ograniczających takie ryzyko. Ministerstwo Cyfryzacji opracowało projekty ustaw, które mają umożliwić skuteczne stosowanie tych zasad w Polsce. Nowe rozwiązania mają wzmocnić pozycję użytkowników w sporach z platformami oraz wprowadzić bardziej przejrzyste zasady ich funkcjonowania. Nowe przepisy mają zapewnić skuteczniejsze narzędzia do reagowania na nielegalne treści, w tym treści związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, oszustwami czy kradzieżą tożsamości. Poza tym mają zwiększyć przejrzystość działania platform i bezpieczeństwo użytkowników w każdym wieku.
– Dzisiaj platformy cyfrowe same decydują, czy i kiedy zareagują na zgłoszenie treści krzywdzących dzieci – od oszustw i scamów wymierzonych w młodych użytkowników po nielegalne materiały wykorzystujące dzieci. Potrzebujemy przepisów, które zmuszą platformy do szybkiej odpowiedzialnej reakcji. Oczekuję, że prezydent podpisze obie ustawy cyfrowe, które dają użytkownikom realne narzędzia ochrony – podkreślił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
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Bezpieczne korzystanie z internetu wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi, ale również wiedzy i dobrych nawyków. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji realizuje programy edukacyjne przeznaczone dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, związane m.in. z cyberbezpieczeństwem, cyberprzemocą, dezinformacją, manipulacją i krytycznym myśleniem. Poniżej lista programów przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli.
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Od 7 września szkoły ponadpodstawowe mogą również zgłaszać drużyny do II edycji konkursu „Broń się w necie”, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK i ABW w ramach kampanii „Włącz szacunek. Wyłącz hejt”. W ramach tego konkursu uczestnicy przechodzą kurs e-learningowy z trzech modułów – o treściach viralowych i manipulacji, zagrożeniach ze strony środowisk ekstremistycznych oraz krytycznym myśleniu. Później mają za zadanie stworzyć projekt gry edukacyjnej dla rówieśników. Na 50 najlepszych drużyn czekają nagrody.
Aby poprawić bezpieczeństwo cyfrowe, potrzebne są również nowoczesne narzędzia oraz dbanie o rozwój kompetencji cyfrowych. Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO przekazało do szkół w całej Polsce 735 tys. laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów o łącznej wartości ponad 1,65 mld zł. Poza tym blisko 14 000 placówek otrzymało 100 000 gotowych zestawów do nauczania zdalnego i hybrydowego. Nauczyciele mogą od razu korzystać z nich na lekcjach, a uczniowie aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
W szkołach powstało w sumie 12 000 pracowni sztucznej inteligencji za ponad 1,86 mld zł. Dzięki nim uczniowie mogą rozwijać kompetencje przyszłości, a nauczyciele prowadzić nowoczesne zajęcia z AI. Cyfrowe ułatwienia trafiły też bezpośrednio do uczniów. W aplikacji mObywatel dostępny jest mObywatel Junior, a w nim cyfrowa legitymacja szkolna.
Ważnym elementem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie jest możliwość szybkiego zgłoszenia niebezpiecznych treści i uzyskania wsparcia. Jedną z możliwości jest Dyżurnet.pl (https://dyzurnet.pl/), który tworzy zespół ekspertów NASK. Przyjmuje on zgłoszenia dotyczące nielegalnych i niebezpiecznych treści w internecie i współpracuje ze służbami, aby jak najszybciej je usunąć.
Dzieci i młodzież mogą również korzystać z Telefonu Zaufania 116 111 (https://116111.pl/). Znajdą tam bezpłatną, anonimową pomoc psychologiczną dostępną całą dobę, przez cały rok, również w weekendy, ferie i wakacje. Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie promuje tę linię, zachęcając młodych, by w trudnych sytuacjach sięgali po profesjonalne wsparcie.
Raporty COI „Cyfrowe Mosty” oraz NASK „Style Cyfrowego Rodzicielstwa w Polsce” pokazują, że zagrożeń w sieci jest mnóstwo, ale również że istnieją odpowiednie narzędzia do ich zwalczania. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada dalsze prace nad przepisami, rozwijanie programów edukacyjnych oraz wzmacnianie mechanizmów reagowania na zagrożenia.
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