- Chciałbym, żeby młody człowiek rozumiał, co się wokół niego dzieje w sferze społecznej, był wyczulony na różne sposoby wpływania na jego opinie. Chciałbym, żeby to była osoba, która nie daje sobą manipulować żadnej partii ani marketingowcom, żeby był odporny na fake newsy. Chciałbym, żeby rozumiał i potrafił krytycznie odnieść do tego, co słyszy, odróżniał fakty od opinii, weryfikował informacje, potrafił zweryfikować różne teorie konspiracyjne czy teorie spiskowe – mówił Witkowski. - I żeby potrafił rzeczowo rozmawiać z osobami o odmiennych poglądach – podsumował rozmowę ekspert.