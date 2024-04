Zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji od września w szkołach ma obowiązywać podstawa "odchudzona" o ok. 20 proc.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w styczniu br. rozpoczęło prace nad zmianami polegającymi na ograniczeniu zakresu wymagań aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Opracowano koncepcję wprowadzanych zmian (zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej) oraz określono ich cel, którym jest zwiększenie czasu na spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację programów nauczania. Powołano 17 zespołów eksperckich, w których skład weszło 58 osób. Wśród nich są eksperci akademiccy, doświadczeni nauczyciele poszczególnych typów szkół, metodycy oraz eksperci systemu egzaminacyjnego.

Odchudzenie podstawy programowej: prekonsultacje

MEN zorganizowało w dniach od 12 do 19 lutego br. prekonsultacje społeczne wstępnych, roboczych (eksperckich) propozycji zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Przez formularz zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa wpłynęło ponad 50 tys. uwag, sugestii, opinii i propozycji. Dodatkowo, w dniach od 19 do 21 lutego br. zostały zorganizowane prekonsultacje online z wybranych przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki, biologii, geografii i chemii. Były one skierowane do przedstawicieli organizacji zrzeszających nauczycieli, dyrektorów szkół, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji. Łącznie do udziału w spotkaniach online zgłosiło się 270 osób.

Po przeglądzie uwag zgłoszonych w ramach prekonsultacji eksperci przygotowali końcowe wersje propozycji zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Obecnie resort oświaty pracuje nad przygotowaniem projektów nowelizacji rozporządzeń w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, które w drugiej połowie kwietnia br. zostaną skierowane do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych - zgodnie z obowiązującą procedurą legislacyjną.