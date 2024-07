Angielski najlepiej, matematyka najsłabiej, z językiem polskim młodzież też sobie radzi – to wnioski płynące ze wstępnych wyników egzaminów maturalnych. We wtorek rano podała je Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Reklama

Do egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku 245 966 zdających. Większych zaskoczeń nie było. Maturę zdało 84,1 proc. osób, które do niej przystąpiły w majowym, głównym terminie. Oblało ją 5,5 proc. zdających, a 10,4 proc. ma prawo do poprawki w sierpniu. Może do niej podejść ta osoba, która nie zaliczyła, czyli otrzymała mniej niż 30 proc., tylko z jednego egzaminu.

Tegoroczne wyniki są podobne do ubiegłorocznych – choć minimalnie gorsze. W 2023 r. maturę w pierwszym terminie zdało 84,4 proc. absolwentów szkół średnich, 11,3 proc. miało prawo do poprawki, a nie zdało egzaminu 4,3 proc.

Jak co roku najlepiej poszedł język angielski. Zaliczyło go 96 proc. zdających. Język polski zdało 95 proc. a matematykę – 89 proc. Dla języka polskiego ogólny średni wynik to 61 proc., a w przypadku matematyki – 63 proc. Przedmioty się praktycznie zrównały, jeśli chodzi o te dwa obowiązkowe. Język angielski zdecydowanie lepiej, bo średni wynik to 78 proc. – komentował te wyniki w Polskim Radiu 24.pl szef CKE Marcin Smolik.