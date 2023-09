Babka od histy: „Głodny nauczyciel zje dziecko” – dlatego trzeba dbać o pedagogów

Niestety, inicjatywy oddolne mają to do siebie, że nie są we wszystkich szkołach. To przyczynia się do powstawania rozwarstwienia edukacyjnego. A system edukacji powinien prowadzić do wyrównywania szans edukacyjnych.

To moim zdaniem jeden z największych problemów edukacyjnych we współczesnej Polsce. Szkoły powinny równać szanse, a obecnie edukacja zwiększa te dysproporcje. Rodzice których stać, oczywiście zadbają o edukację swoich dzieci – poślą do dobrej szkoły a braki uzupełnią na korepetycjach. Są jednak szkoły i środowiska np. wykluczone komunikacyjnie, gdzie trudno jest skorzystać z oferty z szerszej oferty edukacyjnej. Są miejsca, w których ze względów politycznych, nie współpracuje się z organizacjami pozarządowymi. To jest ogromna strata dla dzieciaków.

Nie zawsze rodzice też wiedzą, w jaki sposób powinni pomagać swoim dziecku w rozwoju.

Start nigdy nie jest taki sam, ale powinno się dążyć do tego, żeby był jak najbardziej zbliżony. Szkoła musi się tym zająć.