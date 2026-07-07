Dla wielu absolwentów publikacja wyników egzaminów będzie początkiem najważniejszego etapu rekrutacji na studia. Szczególnie duże emocje budzi kierunek lekarski. Rekrutacja na medycynę należy do najbardziej wymagających, a o przyjęciu decydują wysokie wyniki z matury, przy czym każda uczelnia ma własne zasady punktacji.

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Progi punktowe na medycynę na najpopularniejszych uczelniach

Jak informował „Rynek Zdrowia”, w 2025 r. o miejsca na kierunku lekarskim można było ubiegać się na 36 uczelniach. Kandydaci najczęściej zdawali biologię i chemię na poziomie rozszerzonym, choć część uczelni dopuszczała także matematykę lub fizykę. Jakie były progi punktowe na poszczególnych uczelniach w zeszłym roku?

Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu próg wyniósł 158 punktów na 200, a kandydat musiał mieć co najmniej 83 proc. z biologii.

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku pierwsza lista zatrzymała się na 171 punktach, a ostateczna na 156 punktach na 200.

Podobne wyniki trzeba było mieć na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pierwszy próg wyniósł 171 punktów, a końcowy 149 punktów.

Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym progi na studiach stacjonarnych wyniosły 146 punktów w Katowicach i Zabrzu oraz 145 punktów w filii w Bielsku-Białej. Ostatnie przyjęte osoby miały z biologii odpowiednio 79 proc. (w Katowicach i Zabrzu) oraz 68 proc. w Bielsku-Białej.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rekrutacja zakończyła się na 221 punktach na 300. Kandydaci musieli mieć co najmniej 87 proc. z biologii.

Szczególnie wymagająca była rekrutacja w Collegium Medicum UJ, gdzie liczono trzy przedmioty rozszerzone: biologię, chemię oraz matematykę albo fizykę. W przypadku dwóch pierwszych przedmiotów wymagane minimum wynosiło 60 proc., a z trzeciego – 40 proc. Ostatecznie próg wyniósł 73 punkty na 100, a uczelnia zamknęła nabór już w pierwszej turze.

Jakie były progi punktowe na innych uczelniach?

Na innych uczelniach progi również były wysokie. We Wrocławiu ostateczny próg wyniósł 165 punktów na 200, w Gdańsku 161 punktów, w Lublinie 246 punktów na 300, a w Collegium Medicum UMK 74,35 na 100.

Niższe progi obowiązywały na niektórych nowych lub mniejszych uczelniach, m.in. w Częstochowie, Kaliszu, Płocku i Siedlcach. Nawet tam kandydaci musieli jednak uzyskać solidne wyniki, zwykle od około 70 do ponad 80 proc. z biologii.

Wyniki matur będą publikowane jutro od godziny 8:30. Maturzyści będą mogli sprawdzić je w systemie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika lub w szkołach. Do logowania potrzebne będą dane przekazane przez dyrektora szkoły, ale można skorzystać też z profilu zaufanego, e-dowodu albo bankowości elektronicznej. Tego samego dnia szkoły otrzymają świadectwa dojrzałości, aneksy i szczegółowe informacje o wynikach, które uczniowie będą mogli odebrać w macierzystych placówkach.