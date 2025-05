Matura 2025. Dziś matematyka na poziomie rozszerzonym. Arkusze i odpowiedzi w rp.pl

Maturzyści w 2025 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego, egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, a także do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ponadto można przystąpić do maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wielu absolwentów wybrało w tym przypadku matematykę.

Jak wygląda egzamin maturalny z matematyki 2025?

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9.00 i potrwa 180 minut. Arkusz maturalny może zawierać od 10 do 14 zadań, z których wszystkie będą otwarte. Maturzysta może uzyskać łącznie maksymalnie 50 punktów.

Arkusz składa się z pojedynczych zadań oraz wiązek zadań – czyli zestawów od dwóch do czterech zadań, które występują we wspólnym kontekście tematycznym. Co jednak istotne, każde zadanie będące częścią wiązki można rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce.

Maturzyści w zadaniach otwartych muszą zaprezentować pełny tok rozumowania i uwzględniać warunki zadania. Konieczne jest również odwołanie do twierdzeń matematycznych i własności odpowiednich obiektów matematycznych. Rozwiązanie zadania powinno zawierać między innymi obliczenia, wyznaczanie, wyprowadzanie, uzasadnienie i wykazanie.