Jakie są progi zdawalności egzaminu ósmoklasisty? Czy jest on obowiązkowy?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Aby ukończyć szkołę podstawową wymagane jest przystąpienie do egzaminu, ale nie określono tzw. minimalnego wyniku, który należy uzyskać. Do egzaminu przystępują uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Jakie języki obce wybierali uczniowie na egzamin ósmoklasisty?

Największa grupa ósmoklasistów (97,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4% ósmoklasistów.

Spośród uczniów-obywateli Ukrainy największa grupa (75,4%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 23,4% uczniów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1,2% spośród wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.

Egzamin ósmoklasisty 2024: ogłoszenie wyników

3 lipca swoje wyniki poznają uczniowie oraz zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.