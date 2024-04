Dla wszystkich maturzystów obowiązkowe są dwa egzaminu ustne — z języka polskiego i z języka obcego (abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego ze swojego języka).

Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa do 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja i będą przeprowadzane według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.