Prawie 300 szkół i przedszkoli może zostać zlikwidowanych z końcem roku
Najwięcej szkół i przedszkoli ma być zamkniętych w województwie kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Najmniej w warmińsko-mazurskim.
Lokalne samorządy mają czas do 6 miesięcy przed końcem roku szkolnego, trwającego oficjalnie do 31 sierpnia na zgłoszenie do kuratoriów zamiaru likwidacji placówek edukacyjnych. Termin ten kończy się z początkiem marca. Dziś już wiadomo, ile takich informacji wpłynęło.
Jak ustaliło Radio ZET, najwięcej zgłoszeń otrzymało kuratorium oświaty w Bydgoszczy – było ich łącznie 40 z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Podobną liczbę zgłoszeń odnotowano na Mazowszu – dotyczą 20 placówek przedszkolnych i 18 szkół podstawowych. W przypadku 10 szkół i 9 przedszkoli nie widziało przeszkód, pozostałe zgłoszenia czekają na rozpatrzenie.
Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę oświatową wprowadzającą „Kompas Jutra", reforma oświaty stanęła pod znakiem zapytania.
Do Śląskiego Kuratorium Oświaty trafiło 30 spraw z 20 szkół i 10 przedszkoli. Na razie 17 z nich zaopiniowano pozytywnie. W woj. lubuskim jak dotąd zaaprobowano 15 z 25 wniosków. Z Dolnego Śląska i Wielkopolski wpłynęły po 23 zgłoszenia.
Najmniej zgłoszeń wpłynęło do kuratoriów w województwie podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Na Podlasiu do likwidacji przeznaczono cztery szkoły podstawowe, trzy licea i dwie szkoły policealne. W woj. świętokrzyskim zgłoszono łącznie siedem placówek, a na Warmii i Mazurach tylko jedną. Chodzi o Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Słobitach.
Są dwa najczęściej podawane przez lokalne władze powody likwidacji placówek edukacyjnych.
– To demografia oraz ekonomia – wyjaśnia Radiu ZET Karolina Adamska, dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Jak wskazują kuratoria oświaty, oprócz mniejszej liczby dzieci i rosnących kosztów utrzymania placówek, dochodzi konieczność reorganizacji sieci szkół i przedszkoli, a także zamykanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Tegoroczne mrozy spowodowały paraliż ponad 300 szkół w całej Polsce. Okazało się, że placówki edukacyjne nie są przystosowane do zmian klimatycznych...
Zgłoszone przez samorządy przypadki za każdym razem podlegają jednak dokładnej analizie kuratoriów.
– Wydane pozytywne opinie dotyczą szkół z małą liczbą uczniów. Pod uwagę są brane, obok aspektów formalnych np. terminowego poinformowania o zamiarze likwidacji szkoły przez władze gminy lub powiatu, przede wszystkim kwestie zapewnienia uczniom co najmniej równorzędnych warunków nauki. Analizowane są kwestie związane m.in. z warunkami nauki uczniów w nowej placówce, liczebności klas, zmianowości, organizacji pracy świetlicy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienia odpowiedniego dowozu do i ze szkoły oraz kwestie bezpieczeństwa – mówi Andrzej Kulmatycki z kuratorium oświaty w Warszawie w rozmowie z Radiem ZET.
Według szacunków Związku Nauczycielstwa Polskiego w najbliższych latach liczba szkół w Polsce może się zmniejszyć nawet o pół tysiąca.
Jak podaje RadioZET.pl, do kuratoriów oświaty trafiło 298 informacji od samorządów o zamiarze likwidacji szkół i przedszkoli. Oto ich liczba w poszczególnych regionach:
