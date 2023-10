Bezpłatna podróż koleją po Europie. Do wygrania bilety dla 36 tys. osób

Uczestnicy będą również nadal mogli korzystać z inicjatyw zainaugurowanych w 2022 r. w ramach Europejskiego Roku Młodzieży takich jak „Młodzież odkrywa kulturę dzięki DiscoverEU w 2022 r.” oraz Szlak kulturowy DiscoverEU.

Szlak kulturowy łączy różne miejsca docelowe i sektory kultury, takie jak architektura, muzyka, sztuki piękne, teatr, moda, wzornictwo itp. Młodzież podróżująca w ramach DiscoverEU może odwiedzić Europejskie Stolice Kultury, miejsca znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO lub obiekty, którym przyznano znak dziedzictwa europejskiego. Oprócz tego mogą zatrzymać się w miastach, którym przyznano nagrodę Access City. Są to miasta, które szczególnie wyróżniły się w swoich staraniach na rzecz zapewnienia lepszej dostępności wszystkim ludziom, niezależnie od wieku, mobilności czy zdolności. Uczestnicy będą mogli ponownie skorzystać z karty rabatowej, która zapewni im dostęp do ponad 40 tys. zniżek na transport publiczny, bilety wstępu do instytucji kultury, zakwaterowanie, wyżywienie, sport i inne usługi dostępne w kwalifikujących się krajach.

Co ważne uczestnicy z niepełnosprawnościami lub z problemami zdrowotnymi mogą w trakcie podróży korzystać ze wsparcia. Poza tym w październiku 2022 r. agencje narodowe programu Erasmus+ zainaugurowały „Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU”, które pozwala ubiegać się o dofinansowanie organizacjom pracującym z osobami młodymi o mniejszych szansach oraz nieformalnym grupom młodzieży. Uczestnicy Działania na rzecz włączenia DiscoverEU otrzymają dodatkowe wsparcie, takie jak możliwość podróżowania z osobami towarzyszącymi.