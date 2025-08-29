Reklama

Nowy program wymian. Szansa dla szkół z mniejszych miejscowości

Program celuje w regiony o wyższym bezrobociu, niższych dochodach, słabszych wynikach egzaminów ósmoklasisty i matur, przede wszystkim skupiając się na miasteczkach i wsiach.

Publikacja: 29.08.2025 17:04

Nowy program wymian. Szansa dla szkół z mniejszych miejscowości

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Polska rozpoczyna nową, ambitną inicjatywę edukacyjną mającą na celu wyrównywanie szans dla uczniów i nauczycieli z terenów defaworyzowanych. Program „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej” otrzymał wsparcie w wysokości niemal 91 mln zł z funduszy europejskich na lata 2025–2027. Realizatorem projektu będzie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską agencją unijnych programów edukacyjnych.

Czytaj więcej

Uczestnictwo w programie Erasmus+ pozwala na zdobycie przyjaciół na całym świecie
Wymiana międzynarodowa
Erasmus+ działa od 35 lat

Wymiana międzynarodowa dla uczniów szkół. Skala i zasięg programu

Program zakłada wsparcie dla około 9 000 uczestników – zarówno uczniów, jak i nauczycieli – pochodzących z regionów, gdzie problemy ekonomiczne i edukacyjne są najbardziej dotkliwe. Równocześnie, rozszerzając perspektywę, ministerstwo zapowiada, że łącznie 50 000 osób weźmie udział w różnych formach wymian w ramach całej perspektywy finansowej programu. Dofinansowanie obejmuje wyjazdy zagraniczne oraz wymiany edukacyjne realizowane dzięki Erasmus+, z przeznaczeniem także dla wnioskodawców z list rezerwowych.

Wsparcie w szansach edukacyjnych. Dlaczego właśnie te regiony?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej, wskazała na „gigantyczny rozjazd szans edukacyjnych”. Przykładowo, średni wynik z języka angielskiego u ósmoklasistów na wsi to ok. 65 proc., podczas gdy w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców – 77 proc. W matematyce: 48 proc. vs. 57 proc. Dodatkowo, tylko 37 proc. uczniów z rodzin o zawodowym poziomie wykształcenia uczęszcza na zajęcia dodatkowe, w przeciwieństwie do aż 90 proc. w rodzinach z poziomem wyższym.

Reklama
Reklama

Dlatego program celuje w regiony o wyższym bezrobociu, niższych dochodach, słabszych wynikach egzaminów ósmoklasisty i matur, przede wszystkim skupiając się na miasteczkach i wsiach – bez stygmatyzacji konkretnych osób.

Czytaj więcej

Uniwersytet Jagielloński prowadzi międzynarodowe projekty dla studentów
Wymiana międzynarodowa
Studia bez granic pozwalają na zdobycie unikalnych kontaktów

Na jakich zasadach działa program wymiany międzyszkolnej?

Wsparcie nie będzie trafiało do pojedynczych uczniów czy nauczycieli, lecz do szkół i całych regionów. Jak podkreślają przedstawiciele resortu, takie rozwiązanie ma zapobiec pogłębianiu nierówności edukacyjnych i pozwolić na objęcie pomocą jak najszerszej grupy odbiorców.

Realizacja programu rozpocznie się jeszcze w 2025 roku i potrwa do końca obecnej perspektywy finansowej, czyli do 2027 r. Dzięki temu szkoły otrzymają czas, by odpowiednio przygotować się do udziału w projektach, a wyjazdy i wymiany mogły zostać zaplanowane w dłuższej perspektywie.

Istotnym elementem inicjatywy jest również wsparcie placówek, które znalazły się na listach rezerwowych Erasmus+. Nowe środki pozwolą zaktywizować właśnie te szkoły, które do tej pory nie miały szansy skorzystać z finansowania.

Dlaczego ten program ma znaczenie?

W ocenie ekspertów to nie tylko kolejny projekt edukacyjny, ale realny krok w stronę wyrównywania szans. Edukacja pozostaje bowiem jednym z najważniejszych czynników decydujących o przyszłości młodych ludzi, a miejsce urodzenia wciąż zbyt często przesądza o jakości i dostępności kształcenia. Program daje szansę, by przerwać to dziedziczenie nierówności.

Reklama
Reklama

Udział w międzynarodowych wymianach może stać się impulsem do zmiany – dla uczniów to okazja do poszerzenia horyzontów i wzmocnienia kompetencji językowych, a dla nauczycieli możliwość poznania nowych metod pracy i doświadczeń kolegów z zagranicy. W efekcie zyskuje cała społeczność szkolna.

Czytaj więcej

Na Erasmusa wyjeżdżają też osoby w średnim wieku a także seniorzy
Programy
Nigdy nie jest za późno na wyjazd erasmusowy

Nie bez znaczenia jest również integracja programu z dobrze znanym i cenionym Erasmus+. Oparcie nowych działań na sprawdzonych strukturach pozwala przyspieszyć wdrażanie, zwiększa efektywność i daje perspektywę dalszego rozwoju dzięki kolejnym źródłom dofinansowania.

Nowy rządowy program to jedno z tych działań, które mogą realnie zniwelować edukacyjne nierówności w Polsce. Dzięki międzynarodowym wymianom młodzież z mniejszych miejscowości ma szansę zobaczyć, jak uczą się ich rówieśnicy w innych krajach, a nauczyciele zyskać nowe metody i inspiracje. To działanie wymierne w czasach, gdy dystans między miastem a wsią ma wymiar nie tylko geograficzny, ale i możliwości.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Unia Europejska (UE)

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Polska rozpoczyna nową, ambitną inicjatywę edukacyjną mającą na celu wyrównywanie szans dla uczniów i nauczycieli z terenów defaworyzowanych. Program „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej” otrzymał wsparcie w wysokości niemal 91 mln zł z funduszy europejskich na lata 2025–2027. Realizatorem projektu będzie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską agencją unijnych programów edukacyjnych.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Uniwersytet Jagielloński prowadzi międzynarodowe projekty dla studentów
Wymiana międzynarodowa
Studia bez granic pozwalają na zdobycie unikalnych kontaktów
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Uczestnictwo w programie Erasmus+ pozwala na zdobycie przyjaciół na całym świecie
Wymiana międzynarodowa
Erasmus+ działa od 35 lat
Rosyjscy studenci zablokowani. Większość zachodnich uczelni ich nie przyjmie
Wymiana międzynarodowa
Rosyjscy studenci zablokowani. Większość zachodnich uczelni ich nie przyjmie
Wojenny Erasmus na studiach. Uczelnie wspierają uchodźców
Wymiana międzynarodowa
Wojenny Erasmus na studiach. Uczelnie wspierają uchodźców
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie