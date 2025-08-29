Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Polska rozpoczyna nową, ambitną inicjatywę edukacyjną mającą na celu wyrównywanie szans dla uczniów i nauczycieli z terenów defaworyzowanych. Program „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej” otrzymał wsparcie w wysokości niemal 91 mln zł z funduszy europejskich na lata 2025–2027. Realizatorem projektu będzie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską agencją unijnych programów edukacyjnych.

Wymiana międzynarodowa dla uczniów szkół. Skala i zasięg programu

Program zakłada wsparcie dla około 9 000 uczestników – zarówno uczniów, jak i nauczycieli – pochodzących z regionów, gdzie problemy ekonomiczne i edukacyjne są najbardziej dotkliwe. Równocześnie, rozszerzając perspektywę, ministerstwo zapowiada, że łącznie 50 000 osób weźmie udział w różnych formach wymian w ramach całej perspektywy finansowej programu. Dofinansowanie obejmuje wyjazdy zagraniczne oraz wymiany edukacyjne realizowane dzięki Erasmus+, z przeznaczeniem także dla wnioskodawców z list rezerwowych.

Wsparcie w szansach edukacyjnych. Dlaczego właśnie te regiony?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej, wskazała na „gigantyczny rozjazd szans edukacyjnych”. Przykładowo, średni wynik z języka angielskiego u ósmoklasistów na wsi to ok. 65 proc., podczas gdy w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców – 77 proc. W matematyce: 48 proc. vs. 57 proc. Dodatkowo, tylko 37 proc. uczniów z rodzin o zawodowym poziomie wykształcenia uczęszcza na zajęcia dodatkowe, w przeciwieństwie do aż 90 proc. w rodzinach z poziomem wyższym.