Erasmus +, najpopularniejszy unijny program zwiększający mobilność studentów, kończy właśnie 35 lat. I choć od początku istnienia przeszedł już wiele zmian oraz doczekał się różnych odsłon, wciąż kojarzy się z szansą dla młodych ludzi na realizację części studiów za granicą. A także możliwością przeżycia niepowtarzalnej przygody.

Zachodziły zmiany

– Erasmus+ jest prawdziwym osiągnięciem Europy. Liczby mówią same za siebie: do tej pory prawie 13 mln uczestników mogło uczyć się, pracować lub szkolić się za granicą – mówiła we wrześniu podczas spotkania z byłymi i obecnymi uczestnikami programu do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel. – Każdego roku ponad 600 tys. Europejczyków korzysta z możliwości oferowanych przez ten program. Wszyscy mówią to samo: że program odmienił ich życie. Od czasu jego utworzenia w 1987 r. Erasmus+ wychowuje nowe pokolenia wykształconych, wyszkolonych i zaangażowanych Europejczyków, połączonych ponad granicami – tłumaczyła urzędniczka.

Na przestrzeni lat w programie Erasmus+ zaszły istotne zmiany; jest on stale unowocześniany, rozszerzany i otwarty na kraje, które nie były jego uczestnikami od pierwszych dni jego istnienia. Początkowo (działa od 1987 r.) zaledwie 3 tys. studentów korzystało z programu, który obecnie oferuje możliwości współpracy i mobilności w zakresie edukacji szkolnej uczniom i nauczycielom kształcenia i szkolenia zawodowego, studentom szkolnictwa wyższego i uczestnikom kształcenia dorosłych, a także projekty dla uczniów zawodu, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, a nawet (od 2023 r.) trenerów sportowych.

Rozszerzenie to pod względem geograficznym i sektorowym doprowadziło w 2021 r., pomimo niekorzystnej sytuacji sanitarnej, do realizacji ponad 615 tys. działań w zakresie mobilności. W 2014 r. nazwa programu uległa zmianie na „Erasmus+”, by zaznaczyć rozszerzenie programu na wszystkie dziedziny edukacji oraz na młodzież i sport. Erasmus+ oferuje wszystkim grupom wiekowym możliwość odkrywania innych krajów dzięki szerokiemu wyborowi organizacji uczestniczących.

Kolejne wyzwania

W reakcji na pandemię Covid-19 program Erasmus+ dostosowano za pomocą uproszczonych przepisów i procedur, aby lepiej uwzględnić mobilność, oraz w drodze dwóch nadzwyczajnych zaproszeń do składania wniosków w celu wsparcia gotowości edukacji cyfrowej i umiejętności kreatywnych.

Z kolei w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę program Erasmus+ zapewnił jak największą elastyczność w realizacji projektów z myślą o zapewnieniu wsparcia ukraińskim osobom uczącym się i kadrze edukacyjnej.

Ten okres jest także wyjątkowy pod względem finansowym. Na lata 2021–2027 program Erasmus+ dysponuje szacunkowym budżetem w wysokości 26,2 mld euro, co stanowi niemal dwukrotność w porównaniu z poprzednim programem (2014–2020). Budżet programu został ponadto uzupełniony o około 2,2 mld euro z unijnego instrumentu współpracy zewnętrznej.

Erasmusowcy opowiadają Marcelina Rosińska, założycielka Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego była na Erasmusie w Portugalii:

W ramach programu Erasmus+, współpracując z portugalską organizacją Loja Europa Jovem, przygotowywałam kampanie społeczne o prawach człowieka i warsztat. Jednak cały czas myślałam, w jaki sposób wyciągnąć rękę do tych, którzy przechodzą poważne kryzysy natury psychicznej. Stworzona przeze mnie Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego była odpowiedzią na wołanie o pomoc, które usłyszałam.



Angelika Kopcińska, absolwentka Politechniki Krakowskiej w ramach Erasmus+ studiowała w Hiszpanii

Na politechnice w Walencji brałam udział w tzw. European Project Semester (EPS). I właśnie w trakcie tego projektu razem z międzynarodową grupą studentów rozpoczęliśmy prace nad samodezynfekującym się krzesłem.

Zanim wyjechałam, nie wyobrażałam sobie pracy z obcokrajowcami czy mieszkania za granicą przez dłuższy czas. Teraz, po powrocie, bardzo chętnie bym ponownie gdzieś wyjechała i popracowała w międzynarodowej firmie. Pokonałam swoje bariery.



Marta Gardolińska, dyrygentka po Erasmusie w Wiedniu została w Austrii na stałe

Na Erasmusie poznałam niesamowitych ludzi. W klasie mojego profesora był tylko jeden Austriak. Reszta to obcokrajowcy: kilku Niemców, Włochów, Hiszpanów, Amerykanów i Azjatów oraz Australijczyk i Argentyńczyk. I to było prawdziwe doświadczenie wymiany kulturowej. Zostałam tu do końca studiów, a później zaważyły kwestie osobiste. Poznałam tu mojego męża, Wenezuelczyka.



Dominika Trzcińska, tłumaczka audiowizualna była na Erasmusie we Francji

Na początku wyjazd na Erasmusa traktowałam jako nagrodę pocieszenia, bo po licencjacie bardzo chciałam pojechać do Kanady, ale z różnych względów mi nie wyszło. Miałam silną potrzebę zmiany miejsca, a Erasmus wydawał mi się najbardziej dostępną opcją wyjazdu za granicę, między innymi dzięki stypendium, które dostaje się na start. To na Erasmusie nauczyłam się odwagi, by robić trudne rzeczy. Bo to nie jest takie oczywiste, że jedziesz do obcego kraju i tam zaczynasz swoje życie zawodowe.



Wypowiedzi pochodzą z materiałów prasowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.