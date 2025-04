Polskie szkoły wyższe reagują na potrzeby rynku pracy

W roku akademickim 2025/2026 kandydaci mogą wziąć udział w konkursie o Dziki Indeks UŚ. – Pro-jekt skierowany jest do ambitnych i utalentowanych uczniów, którzy szukają możliwości samorozwo-ju i z determinacją dążą do sukcesu. Proces aplikacji podzielony został na dwa etapy: Pierwszy to esej motywacyjny, a drugi rozmowa konkursowa – mówi Małgorzata Poszwa.

Politechnika Opolska przy pracy nad nowymi kierunkami studiów współpracuje oczywiście z przemy-słem, przedsiębiorcami, a także formacjami mundurowymi. – Tak było przy kierunku sport i bezpie-czeństwo, który w kompleksowy sposób przygotowuje do służby w elitarnych jednostkach wojska i policji – mówi Anna Kułynycz, z uczelni.

Jak zauważa Jerzy Doroszkiewicz z Politechniki Białostockiej, młodzi ludzie często do końca nie wie-dzą, jaką drogę wybrać, uczelnia więc robiąc rozeznanie wśród przedsiębiorców zapewnia im nie tylko solidne inżynierskie podstawy, ale praktycznie gwarantuje każdemu absolwentowi zatrudnienie w regionie. Wiele kierunków posiada europejski certyfikat jakości EUR-ACE® Label. To przepustka do uzyskania tytułu inżyniera europejskiego (Eur Ing) – dodaje Jerzy Doroszkiewicz.

Michał Ciepielski z Politechniki Wrocławskiej, zapewnia, że uczelnia mocno zacieśnia współpracę z biznesem, bo jest to jedną z głównych koncepcji nowoczesnego uniwersytetu.

– Dlatego właśnie nasi absolwenci trafiają na rynek pracy dobrze przygotowani i wyposażeni w pożą-dane przez pracodawców kompetencje – mówi rzecznik. Podkreśla, że absolwenci, nie mają pro-blemów ze znalezieniem pracy. Nasze badania pokazują, że już po ukończeniu studiów I stopnia wie-lu z nich podejmuje pracę zawodową zgodną z wykształceniem.