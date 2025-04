Uczelnia od lat słynie z łączenia wiedzy akademickiej z realiami biznesu. Aktywnie współpracuje z firmami, instytucjami i ekspertami, oferując studentom udział w projektach doradczych, hackathonach i praktykach, które przygotowują ich do zawodowych wyzwań.

Biznes, który zmienia świat

W odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak kryzys klimatyczny, nierówności społeczne, kurczące się zasoby czy rozwój technologii, Akademia Leona Koźmińskiego uruchomiła prestiżową specjalizację Sustainable Business w ramach anglojęzycznego programu Bachelor in Management. Program powstał we współpracy z renomowaną ESCP Business School i umożliwia zdobycie podwójnego dyplomu. Studenci rozpoczynają naukę w Warszawie, a następnie kontynuują ją na jednym z sześciu kampusów ESCP w Paryżu, Berlinie, Londynie, Madrycie lub Turynie.

– Świat potrzebuje liderek i liderów, którzy rozumieją, że odpowiedzialność biznesu nie kończy się na wyniku finansowym. Zrównoważony rozwój staje się nowym językiem biznesu – a my chcemy, by nasi absolwenci byli jego biegłymi tłumaczami – podkreśla prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej i ESR, Dziekan Kolegium Zarządzania. – Współpraca z ESCP Business School, najstarszą uczelnią biznesową w Europie, to doskonały przykład tworzenia globalnych możliwości dla naszych studentek i studentów. Nasz kampus w Warszawie jest integralną częścią tej renomowanej instytucji. Program skupiony na zrównoważonym rozwoju pozwala zdobyć dwa dyplomy oraz unikatowe doświadczenie międzykulturowe, które wyróżnia absolwentów na rynku pracy – dodaje.

Studia w języku angielskim

Sustainable Business to nie jedyna nowość w ofercie anglojęzycznych kierunków prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Do oferty edukacyjnej dołączył także program Bachelor in Management and Sociology in Business and Media. To odpowiedź na potrzeby rynku pracy, integrująca wiedzę z zakresu zarządzania, socjologii mediów i technologii cyfrowych z praktyką biznesową. Interdyscyplinarna koncepcja programu, silnie zakorzeniona w społecznym i medialnym wymiarze działalności biznesowej, stanowi wyjątkową propozycję na rynku edukacyjnym.

– Kierunki anglojęzyczne są fundamentem naszego umiędzynarodowienia – zaznacza prof. Mariola Ciszewska-Mlinarič. – Przyciągamy studentki i studentów z ponad 80 krajów, co czyni nasz kampus jednym z najbardziej zróżnicowanych w regionie. W tym roku oferujemy dwie nowe propozycje na studiach licencjackich w języku angielskim, w tym Management and Sociology in Business and Media.

Prawo w erze sztucznej inteligencji

Odpowiadając na rosnące znaczenie nowych technologii w świecie prawa, Akademia Leona Koźmińskiego wprowadziła także nowe studia II stopnia – Prawo sztucznej inteligencji. Kierunek łączy wiedzę prawniczą z zagadnieniami etyki, filozofii technologii, regulacjami unijnymi oraz ochroną danych osobowych. Program powstał przy współpracy ekspertów z uczelni, kancelarii prawnych i firm technologicznych.

Audyt przyszłości

Nowy kierunek studiów II stopnia to także Biegły rewident i audyt finansowy, skierowany do osób planujących karierę w obszarze kontroli finansowej, sprawozdawczości i doradztwa. Program obejmuje m.in. międzynarodowe standardy rewizji finansowej, analizę ryzyka, etykę zawodową oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych.

Edukacja, która wyprzedza zmianę

Nowości nie brakuje także wśród kierunków podyplomowych. Na słuchaczy czekają możliwości rozwoju w obszarach o rosnącym znaczeniu, m.in. Mediacje w zarządzaniu konfliktem – program rozwijający kompetencje komunikacyjne liderów – oraz innowacyjne ścieżki kariery przyszłości, takie jak Analityk danych biologiczno-medycznych i Pentester – testowanie bezpieczeństwa systemów IT. To propozycje dla osób, które chcą wyprzedzać zmiany na rynku pracy.

Akademia Leona Koźmińskiego po raz kolejny udowadnia, że nowoczesna edukacja to nie tylko odpowiedź na potrzeby rynku, ale także aktywne współtworzenie przyszłości – odpowiedzialnej, innowacyjnej i opartej na wartościach. ©℗

Materiał Partnera