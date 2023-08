Młodzież chce oglądać Perseidy. Rośnie też zainteresowanie studiami astronomicznymi

- Absolwenci mają szansę zatrudnienia w obserwatoriach astronomicznych, instytutach astrofizycznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce i za granicą, mogą działać w zakresie upowszechniania tej nauki poprzez pokazy i wystawy, w prowadzeniu wykładów i wystaw w planetariach itp. – wylicza Katarzyna Doszczak, z biura prasowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Obejrzeć spadające gwiazdy

W nocy z 12 sierpnia na 13 sierpnia, przed świtem czeka nas kolejna Noc Spadających Gwiazd. Perseidy - to jedno z najbardziej wyczekiwanych latem zjawisk na niebie. I to nie tylko przez fanów astronomii.

W szczycie możemy się spodziewać nawet na 60 meteorów na godzinę. To zjawisko świetlne zachodzi w górnych partiach atmosfery, na skutek przelotu przez nią z dużą prędkością (dochodzącą do nawet 72 km/s) drobin materii.

- Lecąc z ogromną prędkością, na skutek tarcia o atmosferę rozgrzewają się one do dużych temperatur, co powoduje jonizację gazów na trasie przelotu - zaczynają one wtedy świecić. I to właśnie widzimy z Ziemi jako krótki, podłużny błysk przecinający nocne niebo. Potocznie nazywamy to zjawisko spadającymi gwiazdami – napisał Karol Wójcicki, autor profilu „Z głową w gwiazdach” na Facebooku.