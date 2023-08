Nie tylko Perseidy. Ludzie patrzyli w gwiazdy by wiedzieć, kiedy wyleje Nil

Co takiego jest w gwiazdach, że ludzie się nimi tak bardzo interesują?

Po pierwsze gwiazdy były znane od niepamiętnych czasów, od zarania ludzkości – raz były widoczne raz te, a raz inne.

Toze względu na to, że ziemia obiega słońce. No, ale kiedyś tego nie wiedziano. Ale ludzie patrzyli w górę. Raz były widoczne jaśniejsze, raz słabsze gwiazdy i ludzie wykorzystywali je do tego, żeby przewidywać kiedy np. będzie wylewał Nil, który był ważny w Egipcie do tego, żeby uprawiać ziemię. Pora deszczowa, pora wylewów Nilu była istotna, więc gwiazdy i zjawiska na niebie były takim kalendarzem dla wielu ludzi w dawnych czasach.

Obecnie gwiazdy, a w zasadzie cały kosmos, są obiektem badań. Są obserwatoria w których sprawdzamy jak one się zachowują. Gwiazdy są różnych rozmiarów, zmieniają swoją jasność ze względu na to, że same fizycznie się zmieniają od bardzo małych czasów, od mini sekund do wielu lat. Są to obiekty które mają swoje wewnętrze życie, które powoduje, że zmieniają się z czasem, ewoluują i umierają.

Gwiazdy dla ludzkości były bardzo ważne po prostu tak funkcyjnie, układaliśmy sobie mity i nasza kultura w wielu miejsc na świecie, wielu cywilizacji była oparta na tym co widać na niebie, albo korzystała z tego nieba, żeby tą kulturę wspierać.