Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Długa tradycja święta literatury

Tegoroczne obchody – organizowane już po raz 29. – odbywać się będą pod hasłem „Języki rdzenne!”, nawiązującym do trwającej od ubiegłego roku Dekady ONZ, proklamowanej dla promocji różnorodności językowej i wielojęzyczności. Spośród prawie 7000 istniejących wciąż języków – z których wiele zanika – większość jest używana przez ludy tubylcze, reprezentujące znaczącą część różnorodności kulturowej świata.

W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich UNESCO zachęca uczniów, nauczycieli, czytelników z całego świata, a także wydawców i bibliotekarzy – nas wszystkich, do dzielenia się pasją do literatury i wyrażania miłości do czytania za pośrednictwem mediów społecznościowych, z użyciem hasztaga #WorldBookDay

Święto książki a raporty o stanie czytelnictwa

W Polsce, tegoroczne święto zbiega się z najbardziej optymistycznym w ciągu ostatnich lat raportem o stanie czytelnictwa w 2023 roku, który niedawno opublikowała Biblioteka Narodowa. 43% Polaków przeczytało w ubiegłym roku co najmniej jedną książkę. To wzrost o 9 punktów procentowych, najwięcej od 10 lat. Wzrosło także zainteresowanie bibliotekami, szczególnie u młodych mężczyzn w wieku 25–39 lat.

Ale też trzeba zauważyć, że, niestety, aż 57% nie przeczytało ani jednej książki w ciągu roku - pomimo licznych promocji w księgarniach oraz coraz lepiej działających bibliotek publicznych. I niestety, daleko nam do europejskiej czołówki. Według danych World Culture Score za 2022 rok Polska jest daleko za podium (dopiero na 17. miejscu). Najbardziej czytający wśród Europejczyków są Szwedzi, Francuzi i Węgrzy.

Średnio co dziesiąty ankietowany na pytanie, jakie są jego preferowane i realizowane sposoby spędzania wolnego dnia odpowiedział: „czytanie książek”. Statystyczny czytelnik najczęściej traci zainteresowanie książką na 18 stronie. A przecież książka nie tylko wzbogaca nasz poziom wiedzy, obycia, kultury, wzbogaca nasz zasób słownictwa, ale też rozwija wyobraźnię, uczy, bawi, wzrusza …