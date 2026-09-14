Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

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Wniosek o akredytację Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna można złożyć do 29 września 2026 r. do godz. 12.00. Akredytacja jest rozwiązaniem dla szkół, które planują regularnie korzystać z możliwości programu, przede wszystkim z mobilności edukacyjnych.

Dzięki akredytacji szkoła może prowadzić zaplanowane działania związane z mobilnością uczniów i kadry. Nie musi przy tym co roku przechodzić pełnej procedury konkursowej. Warunkiem jest przygotowanie planu działań odpowiadającego potrzebom i celom placówki.

Blisko 19 tys. uczestników w ramach programu Erasmus+ w 2025 roku

Erasmus+ jest już znaczącym źródłem finansowania zagranicznych doświadczeń edukacyjnych. W 2025 r. w Polsce zrealizowano ponad 87 tys. mobilności zagranicznych w ramach programu.

W sektorze Edukacja szkolna skorzystało z niego blisko 19 tys. osób, w tym około 12 tys. uczniów oraz 7 tys. nauczycieli i przedstawicieli kadry edukacyjnej. Na działania w tym sektorze przyznano w ubiegłym roku ponad 49 mln euro dofinansowania.

Program obejmuje nie tylko wyjazdy uczniów. Nauczyciele mogą dzięki niemu uczestniczyć m.in. w zagranicznych kursach i szkoleniach oraz zdobywać doświadczenia w pracy z uczniami w innych systemach edukacyjnych.

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Wniosek o akredytację. Na co zwracać uwagę?

FRSE podkreśla, że akredytacja powinna wynikać z rzeczywistych potrzeb szkoły. Przygotowując wniosek, placówka powinna określić cele, które chce osiągnąć dzięki udziałowi w Erasmus+, oraz zaplanować działania prowadzące do ich realizacji.

W 2025 r. 51,6 proc. projektów partnerskich w sektorze Edukacja szkolna dotyczyło włączania i różnorodności, a taki sam odsetek – transformacji cyfrowej. Pokazuje to, że projekty Erasmus+ coraz częściej są wykorzystywane do realizacji konkretnych celów związanych z rozwojem szkoły.

Termin składania wniosków o akredytację mija 29 września 2026 r. o godz. 12.00. Szczegółowe informacje dotyczące naboru i zasad programu są dostępne w materiałach FRSE.

Warto pomyśleć, jakie są potrzeby szkoły

Akredytacja nie jest jedyną drogą do udziału szkoły w Erasmus+. Program obejmuje również inne działania.

Szkoły mogą uczestniczyć m.in. w projektach współpracy organizacji i instytucji. FRSE wskazuje, że o dofinansowanie takich projektów mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe realizujące obowiązek szkolny i nauki, a także m.in. jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty i ośrodki doskonalenia nauczycieli. Celem takich przedsięwzięć może być wypracowanie lub transfer innowacji, wymiana dobrych praktyk oraz zdobywanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej.

Dla szkoły, która dopiero zaczyna przygodę z Erasmus+, oznacza to, że warto najpierw zastanowić się, jaki rodzaj udziału w programie najlepiej odpowiada jej potrzebom.