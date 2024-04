„Rzeczpospolita” udostępnia subskrypcje rp.pl: współpraca na rzecz lepszej edukacji

Ta inicjatywa jest częścią konsekwentnego rozwoju i promocji rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji. Dając uczniom dostęp do profesjonalnego dziennikarstwa, komentarzy i opinii, kształcimy społeczeństwo obywatelskie i pomagamy zrozumieć otaczający świat.

Reklama

– W zalewie powierzchownych, czasem fałszywych treści bardzo ważne jest to, żeby młodzież potrafiła odróżnić dobre źródła informacji i analiz. „Rzeczpospolita” i rp.pl to najlepsze źródło. Dlatego specjalnie dla szkół i nauczycieli przygotowaliśmy ten program – mówi Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media SA.

– Dostęp do rzetelnej informacji i opiniotwórczych analiz buduje już nie tylko przewagę konkurencyjną managerów przedsiębiorstw, ale też młodych ludzi – przyszłych studentów, którzy przyglądają się biznesowi, a w perspektywie kilku lat wejdą na rynek. Nowoczesne szkoły stawiają na dodatkowe benefity i narzędzia zarówno dla kadry nauczycielskiej, jak i dla uczniów, łącząc przekazywanie wiedzy z dostępem do informacji, zmian i trendów w gospodarce. Nasza współpraca z Liceum Artes Liberales to kolejny krok w poszerzaniu zasięgu subskrybentów cyfrowych, do których obok klientów indywidualnych i firm dołączają licea i szkoły wyższe – dodaje Łukasz Kułakowski, manager subskrypcji cyfrowych B2B i partnerstw.

– Jednym z flagowych projektów Liceum Artes Liberales jest autorski przedmiot współczesność, w ramach którego dyskutujemy na tematy inspirowane bieżącymi wydarzeniami w Polsce i na świecie, co tydzień goszcząc w szkole zaproszonych ekspertów. Spotkania nagrywamy i publikujemy na naszym kanale tak, aby mogły z nich korzystać także inne szkoły! W ramach przygotowań do tych dyskusji stale poszukujemy materiałów informacyjnych na aktualne tematy, starając się, by były jak najbardziej rzetelne i różnorodne, a naszą młodzież uczymy korzystania z nich. Dlatego bardzo dziękujemy Gremi Media za dołączenie nas do grona subskrybentów „Rzeczpospolitej”, bo codzienne korzystanie z treści zamieszczanych na rp.pl wspiera proces budowania ciekawości świata! Zaczynamy już dziś! – mówi Maja Olszewska, dyrektorka ds. oferty edukacyjnej LAL.

Kontakt dla szkół i uczelni zainteresowanych współpracą, która umożliwia dostęp do wartościowych treści serwisu rp.pl: szkoly@rp.pl.