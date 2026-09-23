Czy szkolny pomysł może stać się początkiem ważnego odkrycia? Zdecydowanie tak, jeśli młody człowiek otrzyma przestrzeń do eksperymentowania, wsparcie opiekuna i środki potrzebne do przeprowadzenia badań. Takie możliwości daje konkurs „Inżynierowie Przyszłości”, organizowany przez Fundację ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza. W czwartej edycji programu 100 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski otrzyma dofinansowanie na realizację własnych projektów.

Od pomysłu do własnego projektu badawczego

„Inżynierowie Przyszłości” to ogólnopolski konkurs dla młodzieży zainteresowanej naukami ścisłymi, przyrodniczymi, technologicznymi i inżynieryjnymi. Nie trzeba mieć gotowego wynalazku. Liczą się ciekawy pomysł, dobry plan i gotowość do konsekwentnej pracy.

Uczestnicy, pracując pod opieką nauczycieli, przygotowują autorskie koncepcje projektów badawczych. Następnie określają problem, stawiają hipotezy, planują działania, przeprowadzają doświadczenia, analizują wyniki, wyciągają wnioski i przedstawiają rezultaty. Sprawdzają, jak wiedza zdobyta podczas lekcji działa w praktyce.

Zaawansowanie podejmowanych tematów i pomysły na innowacje regularnie przekraczają oczekiwania organizatorów. Jeden z projektów dotyczył robota czyszczenia kadłubów statków z organizmów wodnych. Urządzenie miałoby ograniczyć zużycie paliwa o niemal 100 ton dziennie oraz eliminować konieczność korzystania z drogiego suchego doku i angażowania nurków. Inne prace dotyczyły wykorzystania bioinżynierii w druku 3D, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa dla hulajnóg elektrycznych, bezinwazyjnego pomiaru poziomu cukru we krwi oraz aktywnej stabilizacji lotu modelu rakiety za pomocą kontroli wektora ciągu.

100 nagród dla 100 projektów

Spośród zgłoszeń wybranych zostanie 100 uczniów. Każdy otrzyma 2 tys. zł na materiały, sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji projektu. Wsparcie pozwala przenieść pomysł z kartki do szkolnej pracowni, laboratorium lub samodzielnie zorganizowanego stanowiska badawczego.

– Poziom uczniowskich projektów za każdym razem przerasta nasze oczekiwania. Młodzi badacze podejmują ambitne tematy i potrafią wyciągać dojrzałe wnioski. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać przyszłych polskich naukowców i inżynierów – podkreśla Paweł Kurcz, prezes zarządu Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza.

Finansowanie jest ważnym elementem programu, ale niejedynym. Uczestnicy mogą liczyć także na wsparcie merytoryczne fundacji i ekspertów. Uczą się prowadzić projekt w uporządkowany sposób, reagować na trudności i dokumentować kolejne etapy pracy. Nauczyciele-opiekunowie pomagają im planować działania i motywują do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi.

Kompetencje potrzebne w dalszej edukacji i pracy

– „Inżynierowie Przyszłości” od samego początku cieszą się dużą popularnością. To pokazuje, że taki konkurs był potrzebny – mówi Katarzyna Uroda-Lenartowicz, członkini zarządu Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza.

Tegoroczna odsłona jest już czwartą edycją programu. W trzech poprzednich do konkursu zgłosiło się niemal 700 młodych naukowców, a 300 z nich zakwalifikowało się i zrealizowało własne projekty badawcze. Początkowo w finale uczestniczyło dziesięciu uczniów. Od drugiej edycji, ze względu na dużą liczbę interesujących prac, fundacja zaprasza autorów 20 najwyżej ocenionych projektów.

– Nie brakuje ciekawych tematów ani ambitnych pomysłów. Szczególnie cieszy nas, że coraz więcej dziewcząt zgłasza do konkursu własne projekty i z powodzeniem rozwija naukowe pasje – mówi Teresa Klochowicz, koordynatorka projektów edukacyjnych w fundacji.

Realizacja projektu uczy planowania, zarządzania czasem, analizowania danych, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i prezentowania rezultatów. Wzmacnia też samodzielność i poczucie sprawczości, są to umiejętności cenione na rynku pracy.

Finał podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej

Zwieńczeniem konkursu będzie ogólnopolska konferencja naukowa. Autorzy 20 najwyżej ocenionych projektów zaprezentują rezultaty przed Komisją Konkursową złożoną z ekspertów i przedstawicieli środowiska naukowego. Młodzi naukowcy opowiedzą o swoich badaniach, odpowiedzą na pytania specjalistów i poznają innych pasjonatów nauki.

Podczas konferencji naukowej młodzi naukowcy mają również okazję spotkać znane osobistości. Gośćmi poprzednich gal byli m.in. kierowca rajdowy i absolwent Politechniki Warszawskiej Jakub Przygoński oraz popularyzator astronomii i dziennikarz Karol Wójcicki. Wsparcie finalistom przekazał także astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Dla zwycięzców i ich nauczycieli-opiekunów przewidziano nagrody finansowe. Nawet 8 tys. zł dla ucznia i 3 tys. zł dla nauczyciela, łączna pula nagród w konkursie finałowym to 55 500 zł! Choć samo dotarcie do finału jest jednak ważnym osiągnięciem. Udział w konferencji pozwala skonfrontować pomysł z opiniami ekspertów i pokazuje, że wartościowe badania mogą zaczynać się także w szkolnych pracowniach.

Fundacja, która łączy wiedzę z działaniem

Fundacja ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza wspiera edukację, naukę, kulturę i inicjatywy społeczne. Tworzy programy, które pomagają rozwijać talenty, zdobywać praktyczne doświadczenia i budować kompetencje potrzebne w przyszłości.

We wrześniu, oprócz „Inżynierów Przyszłości”, wystartowały programy „Być jak Ignacy” oraz „Mali Wielcy Odkrywcy”. Fundacja prowadzi również inicjatywy prośrodowiskowe, społeczne i kulturalne, takie jak „EkoCzynni” i „Kierunek Muzeum”. Pokazują one, że wiedza zyskuje szczególną wartość, gdy służy ludziom i odpowiada na realne potrzeby.

MATERIAŁ PARTNERA FUNDACJA ORLEN IM. I. ŁUKASIEWICZA