Konkurs YOUNG DESIGN 2026

Tegoroczne hasło konkursu – „Uważność na…” – zachęca młodych projektantów do spojrzenia na projektowanie jako narzędzie realnej zmiany. Organizatorzy poszukują projektów, które wynikają z obserwacji codziennych potrzeb, poprawiają komfort życia, wzmacniają relacje społeczne oraz uwzględniają odpowiedzialność środowiskową. Szczególnie mile widziane są rozwiązania wrażliwe na różnorodność użytkowników, trwałość produkcji i zrównoważone podejście do projektowania.

Young Design to przestrzeń dla osób, które potrafią patrzeć uważnie, zadawać trafne pytania i szukać przemyślanych odpowiedzi. Jeśli chcesz tworzyć projekty mające znaczenie – dla ludzi, otoczenia i przyszłości – ten konkurs jest dla Ciebie.

Zgłoszenia można przesyłać od 9 marca do 12 maja 2026 r. (do godz. 23:59) poprzez formularz dostępny na stronie konkursu. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu wzorniczego odpowiadającego na temat tegorocznej edycji.

Lista finalistów zostanie ogłoszona do 20 maja, a prezentacje przed Kapitułą Stypendialną odbędą się 26 maja online. Laureata poznamy podczas Gali Finałowej 18 czerwca 2026 r. w Warszawie.

Na autora najlepszego projektu czeka Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 30 tys. zł przeznaczone na rozwój zawodowy i edukacyjny. Finałowe projekty zostaną także zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, która potrwa od 18 czerwca do 31 lipca 2026 r.