To, czego pracownik nauczył się kilka czy kilkanaście lat temu, nie zawsze odpowiada wymaganiom współczesnego rynku pracy. Rozwój sztucznej inteligencji, cyfryzacja gospodarki i zielona transformacja zmieniają nie tylko zapotrzebowanie na specjalistów, ale także sposób, w jaki pracownicy muszą planować własny rozwój. W dodatku „Na studia – studia MBA, podyplomowe”, który ukaże się 31 sierpnia przyglądamy się kompetencjom, które mogą zyskać na znaczeniu w najbliższych latach oraz ofercie uczelni odpowiadającej na te wyzwania. Analizujemy także, kiedy dodatkowe studia są rzeczywistą inwestycją w karierę, a kiedy większą wartość może przynieść wyspecjalizowany kurs lub certyfikat.