Z ziemi polskiej… do Włoch! Za nami XIX Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich

Kongres to także wyjątkowe targi karier, które łączą i budują mosty pomiędzy ludźmi właśnie wkraczającymi na rynek pracy oraz pracodawcami. Jednak to nie wszystko - dzięki obecności różnych organizacji oraz instytucji, takich jak Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Our Rule of Law Foundation, targi to także niepowtarzalna możliwość do rozwoju osobistego i poznania nowych ścieżek którymi warto podążać.

OTWARTOŚĆ, DIALOG, RÓŻNORODNOŚĆ POGLĄDÓW

Tegoroczna edycja Kongresu odbyła się pod hasłem “Opening horizons, fostering unity” (“poszerzanie horyzontów, wzmacnianie jedności”), które zostało odzwierciedlone w tematyce paneli dyskusyjnych oraz rozmów. Zaczynając od refleksji nad kobiecymi relacjami w biznesie i poza, przez wyzwania i możliwości jakie oferują relacje z Chinami, aż do zagadnienia dlaczego wyborcy szukają alternatywy.

- Pracując nad tegoroczną agendą, naszym głównym założeniem było to, żeby rozszerzyć jej tematykę. W szczególności wzbogacić ją o sport i zdrowie psychiczne. Te dwie dyskusje przyciągnęły wiele osób i miejmy nadzieję, że zapoczątkowały rozmowy na te tematy również w kuluarach i o ich znaczeniu zarówno społecznym, jak i ekonomicznym oraz w biznesie. Poza tym staraliśmy się dopracować naszą już tradycyjną agendę i zawrzeć w niej różne perspektywy, tak żeby każdy kto przyjeżdża na Kongres mógł się gdzieś odnaleźć, ale także usłyszeć coś, czego być może nie wiedział i by mógł spojrzeć na różne sprawy z nowej perspektywy - podkreśla Anna Kowal, Head of Agenda XIX Kongresu.

W Mediolanie, Kongres miał zaszczyt gościć między innymi Ministrę Barbarę Nowacką, przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala, Ambasadora Tomasza Orłowskiego, obecną Konsul Generalną RP w Mediolanie Agnieszkę Glorię Kamińską, byłą Konsul Generalną RP w Mediolanie Annę Golec-Mastroianni, wybitnego polskiego reżysera Jana Komasę, Dyrektor Filharmonii Narodowej w Warszawie Zofię Zembrzuską, redaktor naczelną Forbes i Forbes Women Katarzynę Dębek, doktor Małgorzatę Bonikowską, sportowców Tomasza Zahorskiego i Czesława Langa, oraz wielu znakomitych ekspertów i inspirujących Polaków. .

Obecność ekspertów z rozmaitych dziedzin pozwala spojrzeć na problemy ze złożonych perspektyw, zwracając uwagę na niuanse a to właśnie świadomość tych szczegółów wyróżnia prawdziwych liderów. Dlatego Kongres podkreśla wielowymiarowość światowych problemów oraz wyzwań, tym samym przygotowując młodych Polaków do znajdowania kreatywnych rozwiązań, które będą podstawą dla przyszłego rozwoju Polski.