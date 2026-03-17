Z ziemi polskiej… do Włoch! Za nami XIX Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich

UMACNIANIE WIĘZI POMIĘDZY POLSKĄ A WŁOCHAMI
Te dwa kraje są sobie niesamowicie bliskie. Po Włoszech możemy wędrować śladami Herberta, w Polskich muzeach podziwiać włoskie dzieła artystów jak Canaletto oraz Leonardo da Vinci. Dodatkowo, w rankingu sympatii Polaków Włosi niezmiennie zajmują pierwsze miejsce.
Na terenie Półwyspu Apenińskiego prężnie działają także Polskie instytucje jak Ambasada RP w Rzymie, Konsulat RP w Mediolanie, Instytut Polski czy Polska Akademia Nauk, które objęły XIX Kongres patronatami honorowymi. Uczestników przywitała Konsul Generalna RP w Mediolanie, doktor Agnieszka Gloria Kamińska, podkreślając polsko-włoską więź.
Ze względu na cieszącą się popularność wśród studentów, to właśnie Mediolan został wybrany na miejsce organizacji Kongresu 2026. Ponad 450 uczestników oraz zaproszonych gości, którzy przybyli z różnych zakątków Europy oraz świata, pojawiło się w stolicy mody pod koniec lutego.
- XIX Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Mediolanie zakończył się ogromnym sukcesem. Rozpoczynając od inspirujących wystąpień prezesów naszych partnerów BNP Paribas Bank Polska oraz Grupy ORLEN, przez niezwykle ciekawe panele dyskusyjne, po piękny sobotni bal z uroczystym polonezem. Kongres przez dwa dni był miejscem wymiany międzypokoleniowej myśli i rozmowy na tematy najważniejsze dla Polski - mówi Natalia Szewczyk, Project Liderka tegorocznej edycji.
Kongres to także wyjątkowe targi karier, które łączą i budują mosty pomiędzy ludźmi właśnie wkraczającymi na rynek pracy oraz pracodawcami. Jednak to nie wszystko - dzięki obecności różnych organizacji oraz instytucji, takich jak Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Our Rule of Law Foundation, targi to także niepowtarzalna możliwość do rozwoju osobistego i poznania nowych ścieżek którymi warto podążać.
OTWARTOŚĆ, DIALOG, RÓŻNORODNOŚĆ POGLĄDÓW
Tegoroczna edycja Kongresu odbyła się pod hasłem “Opening horizons, fostering unity” (“poszerzanie horyzontów, wzmacnianie jedności”), które zostało odzwierciedlone w tematyce paneli dyskusyjnych oraz rozmów. Zaczynając od refleksji nad kobiecymi relacjami w biznesie i poza, przez wyzwania i możliwości jakie oferują relacje z Chinami, aż do zagadnienia dlaczego wyborcy szukają alternatywy.
- Pracując nad tegoroczną agendą, naszym głównym założeniem było to, żeby rozszerzyć jej tematykę. W szczególności wzbogacić ją o sport i zdrowie psychiczne. Te dwie dyskusje przyciągnęły wiele osób i miejmy nadzieję, że zapoczątkowały rozmowy na te tematy również w kuluarach i o ich znaczeniu zarówno społecznym, jak i ekonomicznym oraz w biznesie. Poza tym staraliśmy się dopracować naszą już tradycyjną agendę i zawrzeć w niej różne perspektywy, tak żeby każdy kto przyjeżdża na Kongres mógł się gdzieś odnaleźć, ale także usłyszeć coś, czego być może nie wiedział i by mógł spojrzeć na różne sprawy z nowej perspektywy - podkreśla Anna Kowal, Head of Agenda XIX Kongresu.
W Mediolanie, Kongres miał zaszczyt gościć między innymi Ministrę Barbarę Nowacką, przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala, Ambasadora Tomasza Orłowskiego, obecną Konsul Generalną RP w Mediolanie Agnieszkę Glorię Kamińską, byłą Konsul Generalną RP w Mediolanie Annę Golec-Mastroianni, wybitnego polskiego reżysera Jana Komasę, Dyrektor Filharmonii Narodowej w Warszawie Zofię Zembrzuską, redaktor naczelną Forbes i Forbes Women Katarzynę Dębek, doktor Małgorzatę Bonikowską, sportowców Tomasza Zahorskiego i Czesława Langa, oraz wielu znakomitych ekspertów i inspirujących Polaków. .
Obecność ekspertów z rozmaitych dziedzin pozwala spojrzeć na problemy ze złożonych perspektyw, zwracając uwagę na niuanse a to właśnie świadomość tych szczegółów wyróżnia prawdziwych liderów. Dlatego Kongres podkreśla wielowymiarowość światowych problemów oraz wyzwań, tym samym przygotowując młodych Polaków do znajdowania kreatywnych rozwiązań, które będą podstawą dla przyszłego rozwoju Polski.
W MŁODYCH SIŁA
Kongres dzięki temu, że jest miejscem spotkań uczestników i ekspertów, staje się przestrzenią do inspiracji oraz rozwoju.
- Tegoroczny XIX Kongres był znakomicie zorganizowany, inspirujący tematycznie i poruszył szereg ważnych w obecnych czasach kwestii. Wierzę, że interakcja młodości z doświadczeniem była wartościowa dla wszystkich zaangażowanych. Dla mnie istotne było wsłuchanie się w głos ludzi młodych i lepsze zrozumienie ich oczekiwań i potrzeb. Dzisiejsi studenci to nasi przyszli pracownicy i Klienci, więc ważne jest, abyśmy potrafili o nich odpowiednio zadbać - mówi Przemek Gdański, CEO BNP Paribas Bank Polska.
- Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Mediolanie pokazał, jak duży potencjał mają młodzi Polacy studiujący na całym świecie. Obecność ORLEN jako partnera tego wydarzenia była naturalnym elementem zaangażowania firmy w inicjatywy rozwijające środowisko akademickie i budujące relacje między studentami a przedstawicielami biznesu. Nasze hasło Energia Jutra oznacza bowiem nie tylko rozwój technologii, lecz także inwestowanie w wiedzę młodych ludzi i kapitał intelektualny - podkreśla Sylwia Snopkiewicz, Dyrektor Wykonawczy ds. Sponsoringu ORLEN.
Podczas ceremonii otwarcia na komunikacie video Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreślała, że młodzi ludzie to najlepsi ambasadorowie Polski. Mediolańska edycja Kongresu dała im także głos bezpośrednio na scenie. Zuzanna Karcz, Aleksandra Kot, Wiktoria Jędroszkowiak, Łukasz Kremky, Jakub Skrzyński czy Katarzyna Jasiniewska, to tylko przykłady zaangażowanych młodych Polaków i ekspertów w swoich dziedzinach, którzy już teraz mają wpływ na Polskę.
Oprócz dyskusji, rozmów oraz targów karier, Kongres to także praktyczne zdobywanie umiejętności. Dzięki warsztatom organizowanym przez naszych partnerów, patronów oraz gości, uczestnicy mają możliwość aktywnego uczestnictwa i integracji.
W tym roku Jan Komasa skupił się na “soft power” oraz jak go mądrze tworzyć i wykorzystywać. Partner strategiczny XIX Kongresu, BNP Paribas Bank Polska wraz ze Szlachetną Paczką, podkreślali rolę empatii u współczesnych liderów i przywódców. Club Alpbach opowiedział o wartościach międzynarodowych konferencji, a PKO Bank Polski przedstawił rolę AI w bankowości. Anna Piekut wraz z Master Management Polska HR przeprowadziła analizy osobowości zawodowych, pomagając uczestnikom w odkrywaniu możliwych ścieżek kariery.
Dzielenie się doświadczeniami przez osoby znajdujące się na różnych życiowych etapach jest fundamentem kongresowych spotkań i rozmów.
- Świat zmienia się coraz szybciej, a jego dotychczasowe fundamenty chwieją się. Tegoroczny Kongres był nawiązaniem do potrzeby ponad pokoleniowej wymiany opinii w obrębie m.in. konkurencyjności gospodarczej, roli Polski na świecie czy zdrowia psychicznego oraz fizycznego. W młodości siła, ale tylko wtedy, kiedy otrzymuje ona odpowiednie wsparcie merytoryczne oraz strukturalne do działania - podsumowuje Igor Słomiński, Project Lider Kongresu.
BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ
Kongres to społeczność, która zrzesza uczestników, partnerów, patronów, zaproszonych gości oraz organizatorów. Wspólnota, młodych Polaków studiujących za granicą oraz ludzi, którzy dostrzegają w nich potencjał i pragną wspierać ich rozwój.
- Bardzo się cieszę, że Polska Fundacja Narodowa mogła uczestniczyć w XIX Międzynarodowym Kongresie Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Mediolanie. Ten Kongres to wspaniałe wydarzenie, obfitujące w niezmiernie ciekawe panele i warsztaty oraz pełne ożywionych dyskusji o Polsce i jej przyszłości. Miarą sukcesu organizatorów była nie tylko wysoka frekwencja po stronie studentek i studentów, ale też to, że tak wielu czołowych przedstawicieli polskiej administracji, biznesu, nauki i kultury pojawiło się na Kongresie, aby dzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem oraz przekonywać tych niezwykle zdolnych młodych ludzi, że po ukończeniu studiów warto budować swoje kariery w Polsce, przyczyniając się do jej rozwoju - podsumowuje Maciej Szudek, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.
XIX edycja Kongresu to ponad dwudziestu patronów medialnych, dwunastu patronów honorowych oraz dziesięciu patronów merytorycznych. Mediolańskie wydarzenie entuzjastycznie wspierali partnerzy: BNP Paribas Bank Polska, ORLEN, Polska Fundacja Narodowa, PKO Bank Polski, InPost, VeloBank, PZU S.A., PLL LOT, Fundacja GPW, Elanco, PFR Ventures, Blublo, Meissner and Partners oraz Master Management Poland.
Patrząc na wspólnotę powstałą dzięki Kongresowi, wspólnotę która opiera się na wsparciu, zaangażowaniu oraz inspirowaniu się nawzajem, widać, że Polskę czeka świetlana przyszłość.
Tegoroczny Kongres odbył się pod patronatem radiowym Polskiego Radia - Programu 3 oraz Czwórki.
Patronem medialnym była Rzeczpospolita i rp.pl
