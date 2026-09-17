16. edycja Akademii Przedsiębiorczości udowadnia, że odpowiednia współpraca między uczelniami, przy wsparciu doświadczonych ekspertów, tworzy wyjątkowe środowisko do rozwoju przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi.

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Serce BraveCampu bije z dala od uniwersyteckich sal wykładowych i teoretycznych rozważań. To intensywny kurs wyjazdowy, który w tym roku odbywa się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK w Urwitałcie. Uczestnicy spędzają tam tydzień, od 14 do 20 września. To dla nich czas pełen wiedzy, inspiracji i motywacji do działania. Studenci i doktoranci, wspierani przez ekspertów i mentorów, biorą udział w warsztatach m.in. z zarządzania organizacją i strategii Go-To-Market. Kreatywne i inspirujące środowisko projektu pozwala im zaprezentować własne pomysły, skonfrontować się z krytyką, ulepszyć je i zbudować sprawczość i odwagę w działaniu.

Współczesny rynek coraz częściej na pierwszym miejscu stawia nie tylko twardą wiedzę, ale także umiejętności miękkie. Dzięki współpracy ośmiu instytucji szkolnictwa wyższego – Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Leona Koźmińskiego, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu SWPS, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu WSB Merito – Akademia BraveCamp stanowi unikatową przestrzeń budowania kompetencji społecznych oraz jest platformą do interdyscyplinarnej współpracy. Młodzi przedsiębiorcy wychodzą poza bańkę swoich uczelni i wydziałów, co otwiera ich na wymianę doświadczeń z osobami o zupełnie odmiennym spojrzeniu i kreatywne podejście do wykonywanej pracy. Budowanie głębokich relacji oraz silnej sieci networkingu w przyszłości owocuje partnerstwami, które przetrwają długo po powrocie z wyjazdu.

Jak dowodzi raport Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego „Just Start! BraveCamp 2017-2025”, BraveCamp doskonale odpowiada na to, na co wrażliwe jest dziś młode pokolenie. Uczestnicy mają do wyboru dwie ścieżki projektowe: biznesową oraz społeczną (impaktową). Ta druga cieszy się ogromnym zainteresowaniem, pokazując dobitnie, że studenci odczuwają silną potrzebę tworzenia rozwiązań odpowiadających na naglące potrzeby społeczne i środowiskowe. Młodzi przedsiębiorcy chcą, żeby ich praca miała sens - nie tylko biznesowy, naukowy, ale również społeczny.

Edukacja przedsiębiorcza, aby była skuteczna, nie może być zbiorem jednorazowych warsztatów. Właśnie dlatego BraveCamp to skrupulatnie zaplanowany system ciągłego wsparcia, zapewniający narzędzia i pomoc uczestnikom w ich przyszłych działaniach, tym razem na trzy miesiące po zakończeniu Akademii Przedsiębiorczości. 16. edycja BraveCamp przypomina, że przedsiębiorczość to umiejętność dostrzegania szans, na które inni nie zwracają uwagi, oraz branie odpowiedzialności za wcielane w życie pomysły. Kulminacją 7-dniowego wyjazdu, pełnego wyzwań i nauki, będzie zaplanowana na 21 września 2026 roku Gala Finałowa. To właśnie tam będziemy mogli po raz kolejny zobaczyć nowatorskie pomysły młodego pokolenia, które chce i potrafi dokonywać realnych zmian w otaczającym świecie. Przed jury i publicznością wystąpi do 12 finalistów. Każdy zespół studentów otrzyma zaledwie trzy minuty, aby zaprezentować swój nowatorski pomysł oraz dwie minuty, by odpowiedzieć na pytania jury. Uczestnicy zaproponują wiele ciekawych inicjatyw, wśród nich te dotyczące między innymi obronności, sztucznej inteligencji, turystyki, samoakceptacji wśród młodzieży czy nowoczesnych rozwiązań w medycynie. Udział w Gali Finałowej jest całkowicie bezpłatny.

Więcej o BraveCamp: https://bravecamp.uw.edu.pl/

Rejestracja na Galę Finałową: https://rezerwacje.iuw.edu.pl/

Patronami medialnymi są „Rzeczpospolita” i rp.pl