– Nie będę składać kolejnej ustawy, ponieważ widać, że u prezydenta nikt nie czyta i nie rozumie. Przygotujemy to w taki sposób, by rzecznicy mogli realnie funkcjonować. Już dzisiaj ta funkcja działa w wielu miastach – mówiła w poniedziałek Barbara Nowacka w Radiu Gdańsk.

Reklama Reklama

– Na poziomie centralnym i kuratorium Rzecznik Praw Uczniowskich pojawi się przed 1 września – zapewniła minister edukacji. Już w ubiegłym tygodniu zapewniała, że jej resort ma „plan B” w tej sprawie. – Będziemy go prezentować w najbliższych dniach – zapowiedziała.

Prezydenckie weto dla ustawy o prawach i obowiązkach ucznia

Prezydent Karol Nawrocki nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – tzw. ustawę o prawach i obowiązkach ucznia zawetował 2 czerwca. Zawierała ona m.in. przeniesienie katalogu praw i obowiązków ucznia na poziom ustawowy, wprowadzenie katalogu działań wychowawczych i kar wraz z procedurami ich nakładania (przy zachowaniu zasady pierwszeństwa działań wychowawczych) oraz zagwarantowanie uczniom ustawowego prawa do kształtowania własnego wyglądu.

Zakładała też powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich: Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich (powoływanego na czteroletnią kadencję), wojewódzkich rzeczników praw uczniowskich działających przy kuratorach oświaty, fakultatywnych rzeczników na poziomie gmin i powiatów oraz fakultatywnych – do 1 września 2028 r. – szkolnych rzeczników praw uczniowskich.

Przeciw przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczycielskie związki zawodowe. Karol Nawrocki argumentował swoją decyzję ochroną szkoły przed nadmierną biurokracją oraz potencjalnymi konfliktami. Wskazał, że proponowane urzędy rzeczników niepotrzebnie dublują kompetencje Rzecznika Praw Dziecka oraz kuratoriów oświaty. Dodatkowo, jego zdaniem, nowy system stworzyłby „szkolną prokuraturę”, która opierałaby się na anonimowych donosach i antagonizowała środowisko szkolne. Według prezydenta wydawanie pieniędzy na nowe instytucje urzędnicze to niegospodarność, a środki te lepiej przeznaczyć na doposażenie szkół.