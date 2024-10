Choć nowa ekipa wymieniła kuratorów oświaty we wszystkich województwach, wciąż szkoły drętwieją ze strachu na myśl o ich wizycie? Kurator jako osoba, która doradza… wolne żarty!!! Nikt tak go nie postrzega. Ważne, żeby wszystko zgadzało się w papierach, żeby nie było się do czego przyczepić, żeby nie było kary.

Reklama

Nawet tzw. ustawa Kamilka, która miała chronić dzieci wywołuje w szkołach popłoch.

Gdzie został popełniony błąd. I jak go naprawić? O tym w najnowszym podcaście „Szkoła na nowo” mówi dr Iga Kazimierczyk prezeska fundacji „Przestrzeń dla edukacji”, współtwórczyni kampanii „Wolna szkoła”, pedagożka.