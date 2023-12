PISA – czy polscy uczniowie znów wypadną tak dobrze jak do tej pory?

Do tej pory polskie dzieci osiągały ponadprzeciętne wyniki. Czy tak będzie i tym razem?

Eksperci obawiają się, że nie. Podejrzewają, że spadki będą widoczne we wszystkich trzech badanych częściach. Winę za to ponosi z jednej strony pandemia i edukacja zdalna. Z drugiej przeprowadzona w 2017 r. reforma edukacji likwidująca gimnazja i zmieniająca sposób nauczania z praktycznego na bardziej teoretyczny.

Matematykę praktyczną zastąpiła matematyka teoretyczna

Jeśli chodzi o matematykę, to do tej pory wyniki były więcej niż zadowalające. - W PISA 2018 średni wynik wyniósł 516 punktów – o 27 punktów więcej niż średnia dla krajów OECD, czyli grupy najbardziej rozwiniętych państw świata skupionych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Lepsze wyniki niż Polska miała tylko grupa krajów lub regionów azjatyckich, a spośród państw europejskich tylko Estonia. Kolejne trzy kraje: Holandia, Szwajcaria i Kanada miały wyniki statystycznie nieodróżnialne od Polski – mówi Agnieszka Sułowska, wykładowczyni dydaktyki matematyki ze “Szkoły Edukacji PAFW i UW”. - Co ważne, w kolejnych edycjach zmniejszał się odsetek uczniów najsłabszych, a zwiększał odsetek uczniów o najwyższych umiejętnościach. W 2018 roku uczniów o najniższych umiejętnościach było w Polsce niecałe 15 proc. (w OECD średnio 24 proc.), a najlepszych prawie 16 proc. (a w OECD średnio 11 proc.) – dodaje.

Jak, według prognoz ekspertki będzie w tym roku? – Niestety, nie należy spodziewać się powtórzenia tych znakomitych wyników w tej edycji badania – mówi Sułkowska. Jako przyczynę wskazuje nie tylko pandemię i naukę zdalną, która spowodowała, że w wiedzy matematycznej wielu uczniów pojawiły się trudne do nadrobienia luki, ale także likwidacja gimnazjów. W poprzednich edycjach badania w momencie pisania testu PISA, uczniowie byli już po powtórkach do egzaminu szóstoklasisty i w trakcie przygotowywania się do egzaminu gimnazjalnego. A to sprzyjało osiągnięciu wysokich wyników.