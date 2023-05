To, że prezydent Andrzej Duda był na szczycie szefów państw Rady Europy w Rejkiaviku i podpisał deklarację głoszącą przywiązanie do demokracji i praw człowieka oznacza, że możemy go z tego przywiązania rozliczać – mówi w programie Rzecz o Prawie Adam Bodnar, b. rzecznik praw obywatelskich, profesor Uniwersytetu SWPS.