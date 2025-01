Wyższe odprawy i nagrody dla nauczycieli. MEN planuje zmiany

Nauczyciele w szkołach, które prowadzą jednostki samorządu terytorialnego, mają mniej korzystne odprawy emerytalno-rentowe niż osoby, które są zatrudnione w tych szkołach jako pracownicy administracji i obsługi. W związku z tym planowana jest zmiana art. 87 Karty Nauczyciela.

Odprawa emerytalno-rentowa: Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela

Jak podaje Portal Samorządowy i Interia, MEN chce zmienić art. 87 Karty nauczyciela, dzięki czemu wszyscy pracownicy, którzy zatrudnieni są przez tego samego pracodawcę w przypadku rozwiązania stosunku pracy z racji przejścia na emeryturę otrzymają odprawy na tych samych zasadach.

Przypomnijmy, że według aktualnego brzmienia art. 87, nauczycielowi, który spełnia warunki uprawniające do emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub renty z tytułu niezdolności do pacy, którego stosunek pracy ustał z racji przejścia na te świadczenia, przysługuje odprawa w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. Natomiast w przypadku nauczycieli spełniających warunki do otrzymania wyżej wskazanych świadczeń, którzy dodatkowo przepracowali w szkole co najmniej 20 lat, odprawa wynosi kwotę trzymiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

Ile wyniesie odprawa dla nauczycieli po zmianach?

Jak podaje Interia, wysokość odpraw związana jest z tym, ile lat przepracował dany nauczyciel w szkole i kiedy chce skorzystać z przysługujących mu uprawnień emerytalnych. MEN przekazał również, że na 30 września 2024 roku na 718,4 tys. zatrudnionych nauczycieli 95,2 tys. z nich to nauczyciele, którzy kontynuowali zatrudnienie w szkole, będąc uprawnionymi do świadczeń emerytalnych.