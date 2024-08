Matury poprawkowe: pisze je ponad 25 tys. uczniów, choć nie każdy ma taką możliwość

Uczniowie, którzy nie zdali w maju jednego z trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, mają dziś możliwość powtórnego spróbowania swoich sił z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Jutro zaś odbędą się egzaminy ustne z języka polskiego i obcego, również obowiązkowe. Łącznie podchodzących dziś (20.08 egzamin pisemny) i jutro (21.08 egzamin ustny) maturzystów będzie 25,8 tys: do matury pisemnej podejdzie dziś w sumie 23 972 tys. uczniów, a do ustnej – 1867 osób.

Matury poprawkowe 2024. Kto może poprawić maturę?

Aby podejść dziś i jutro do egzaminu, ci którzy nie zdali go przed wakacjami musieli złożyć odpowiednią deklarację do dnia 16 lipca tego roku. Uczniowie, którym nie poszczęściło się przed wakacjami i z jednego z egzaminów zdobyli wynik poniżej 30%, mają okazję do poprawy wyniku i dzięki temu do późniejszego aplikowania na studia.

Cała matura składa się z trzech egzaminów pisemnych i dwóch ustnych na poziomie podstawowym (do których zaliczenia potrzebne jest 30% punktów), a także z jednego wybranego egzaminu na poziomie rozszerzonym (tu brak progu zaliczenia, a więc niezaliczenie jest de facto niemożliwe).