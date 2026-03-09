Prezydent zdecydował w sprawie doktorantów. Ustawa przywraca finansowe wsparcie

Prezydent podpisał ustawę z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowe przepisy przywracają zapomogi dla doktorantów w trudnej sytuacji życiowej. Projekt powstał w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach pakietu deregulacyjnego.

Ważne zmiany dla doktorantów. Ustawa przywraca zapomogi

Podpisana przez prezydenta nowelizacja przepisów wprowadza zmiany w ustawie z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodany został artykuł 209a o treści:

„1. Doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać zapomogę. 2. Zapomogę przyznaje się na warunkach określonych w uzgodnieniu z samorządem doktorantów przez rektora uczelni, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora instytutu międzynarodowego albo dyrektora CMKP” – czytamy w ustawie.

Karol Nawrocki, podpisując ustawę, wziął pod uwagę potrzebę finansowego wsparcia dla młodych naukowców.

"Ustawa ta – choć, jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić w przypadku tego rządu, nie zapewnia środków finansowych – tworzy jednak instrument prawny umożliwiający wypłatę takich zapomóg z własnych środków uczelni. Skorzystają na tym młodsi polscy naukowcy, o których musimy dbać lepiej niż do tej pory” – podkreślił prezydent Karol Nawrocki.