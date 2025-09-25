Studia XXI wieku to coś więcej niż zdobywanie dyplomu – to czas intensywnego rozwoju, poszukiwania własnej drogi i kształtowania umiejętności niezbędnych zarówno w pracy, jak i w życiu społecznym. W dodatku „Rektorzy o swoich uczelniach”, który ukaże się 30 września w „Rzeczpospolitej”, przyglądamy się, jak zmienia się rola uniwersytetów i jakie wyzwania stawia przed nimi nowe pokolenie studentów. Sprawdzamy, w jaki sposób szkoły wyższe wspierają rozwój kompetencji miękkich oraz odpowiadają na oczekiwania młodych ludzi.

Piszemy o programach tutoringu i mentoringu, zajęciach z komunikacji i pracy zespołowej, projektach międzynarodowych i inicjatywach studenckich, które pomagają zdobyć umiejętności cenione przez pracodawców. Pytamy także rektorów, jak widzą przyszłość akademicką i w jaki sposób uczelnie mogą łączyć tradycyjną misję kształcenia z wymaganiami współczesnego rynku pracy.