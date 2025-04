Stale aktualizują programy, by były bardziej dopasowane do rynku pracy

Michał Ciepielski z Politechniki Wrocławskiej zapewnia, że programy studiów są cały czas dostosowywane nie tylko do zmieniających się potrzeb rynku pracy, ale też rozwoju technologii.

– Najlepszym przykładem jest kierunek matematyka i algorytmy sztucznej inteligencji na Wydziale Matematyki. Wprowadzone przed tegoroczną rekrutacją zmiany rozszerzają naukę na tym kierunku o nowoczesne techniki eksploracji danych i modelowania matematycznego – mówi Michał Ciepielski.

Politechnika Białostocka też modernizuje istniejące kierunki kształcenia, dostosowując je do potrzeb rynku. Uczelnia przekazuje aktualne kompetencje i przede wszystkim uczy inżynierów, że muszą stale uzupełniać swoją wiedzę.

– Technologie zmieniają się błyskawicznie. Lepiej zatem dać przyszłym inżynierom kluczowe kompetencje – cyfrowe, zielone, związane z analizą danych, z przedsiębiorczością i liczne kompetencje miękkie, jak praca w zespole czy kreatywność i odwaga w podejmowaniu wyzwań czy ryzyka – zauważa Jerzy Doroszkiewicz, z Politechniki Białostockiej.

Jak zauważa, ukończenie wielu kierunków studiów np. elektrotechniki, inżynierii środowiska, energetyki cieplnej to dopiero początek do zdobycia uprawnień branżowych. Uczelnia zaprasza przedsiębiorców do prowadzenia zakończonych certyfikatami szkoleń z instalacji sanitarnych, chłodnictwa czy wentylacji. – Studenci mają też możliwość zdobycia uprawnień SEP. Wszystko to ułatwia im start na rynku pracy. Podobnie – prace dyplomowe, których tematy zgłaszają konkretne firmy – mówi Jerzy Doroszkiewicz