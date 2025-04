• Stale aktualizują programy, by były bardziej dopasowane do rynku pracy

W trakcie studiów warto korzystać z różnego rodzaju kursów, szkoleń, seminariów czy konferencji organizowanych przez uczelnie i jej specjalistów, by mieć potem lepszy start na rynku pracy.

• Dyplom to już za mało. Liczą się także inne kompetencje

Już nie tylko ukończone dobre studia decydują o zdobyciu pożądanej pracy, ale też liczne inne umiejętności, jak choćby gotowość do zdobywania nowej wiedzy czy też adaptacja do oczekiwań rynku.

• Przepustka do kariery i samorozwoju

Studia są najlepszą okazją do tego, by zgłębiać zainteresowania i poprawić szanse na rynku pracy. Stwarzają ogromne możliwości indywidualnego rozwoju, ponieważ dają dostęp do rzetelnej i usystematyzowanej wiedzy.

W dodatku „Na studia – nowe kierunki na uczelniach 2025” przegląd propozycji krajowych uczelni na nadchodzący rok akademicki.