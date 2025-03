Dziś Akademia Mazowiecka w Płocku to dynamicznie rozwijający się ośrodek akademicki, który kształci pokolenia studentów oraz wspiera rozwój nauki, gospodarki i społeczności lokalnej.

Od PWSZ do Akademii Mazowieckiej – dynamiczny rozwój pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Macieja Słodkiego

Historia Akademii Mazowieckiej w Płocku to opowieść o śmiałych marzeniach, ambitnym rozwoju i konsekwentnym dążeniu do najwyższej jakości kształcenia. To historia, w której niemożliwe staje się możliwe, a determinacja i wizja przekształcają wyzwania w sukcesy. Każdy krok naprzód to dowód na to, że z pasją i zaangażowaniem można osiągnąć wielkie rzeczy, a każdy osiągnięty cel to inspiracja do kolejnych działań na rzecz świata nauki.

Początki sięgają 1999 roku, kiedy uczelnia rozpoczęła działalność jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. Zaledwie 200 studentów i cztery kierunki – tak wyglądały skromne początki. Obecnie, po 25 latach, jest to prężnie rozwijająca się instytucja, kształcąca ok. 2 tysięcy studentów na 21 kierunkach, a liczba jej absolwentów przekroczyła 15 tysięcy. Od 2016 roku funkcję rektora pełni prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki. To właśnie pod jego kierownictwem uczelnia przeszła spektakularną transformację, od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przez Mazowiecką Uczelnię Publiczną, aż do Akademii Mazowieckiej. Każdy rok akademicki przynosił nowe kierunki kształcenia, a równolegle intensywnie rozbudowywano bazę dydaktyczną, głównie dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych. Każdego roku oferta edukacyjna jest poszerzana o nowe kierunki odpowiadające potrzebom rynku pracy. W ostatnich latach Akademia Mazowiecka w Płocku uruchomiła prestiżowe kierunki takie jak psychologia, kierunek lekarski oraz prawo. W roku akademickim 2025/2026 uczelnia oferuje kształcenie na 21 kierunkach. Obecnie trwają starania o uruchomienie studiów na kierunku automatyka i robotyka, mając na celu wsparcie rozwoju technologicznego regionu.

Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy unijnych i strategicznemu zarządzaniu, uczelnia znacząco rozbudowała infrastrukturę dydaktyczną. Studenci kształcą się dziś w nowoczesnych pracowniach, takich jak Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, pracownia symulacji biznesowych, wirtualna strzelnica, laboratorium logopedyczne czy centrum badań społecznych i językoznawczych. Biblioteka akademicka oferuje dostęp do ponad 54 tysięcy publikacji oraz licznych baz danych.

Nauka i badania – filary akademickiego rozwoju

Akademia Mazowiecka w Płocku nie tylko kształci specjalistów z różnych dziedzin, ale także prowadzi intensywne prace naukowe i badawcze. Kluczowym osiągnięciem było uzyskanie kategorii naukowej B+ w dyscyplinach: nauki o polityce i administracji oraz pedagogika. W efekcie uczelnia uruchomiła Szkołę Doktorską, co dodatkowo wzmocniło jej pozycję na akademickiej mapie Polski. Nie zwalniając tempa, Akademia szybko uzyskała kolejne uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie nauki o rodzinie. Obecnie funkcjonuje sześć kolegiów naukowych w ramach następujących dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki pedagogiczne, nauki o rodzinie, ekonomii i finansów, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a wkrótce, w związku z uruchomieniem jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, powstanie Kolegium Nauk Prawnych. Powołanie kolegiów naukowych jest pierwszym krokiem w drodze do przekształcenia uczelni w Uniwersytet Mazowiecki w Płocku.

Owocna współpraca z sektorem medycznym

Jednym z największych osiągnięć Akademii Mazowieckiej w Płocku było uruchomienie kierunku lekarskiego oraz nawiązanie ścisłej współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku. Dzięki temu, od 1 czerwca 2024 roku, wybrane oddziały szpitalne uzyskały status klinicznych. Ta zmiana umożliwia studentom Collegium Medicum zdobywanie praktycznych umiejętności w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistej pracy zawodowej.

Proces przekształcenia objął m.in. kliniczny szpitalny oddział ratunkowy, kliniczny oddział kardiologiczny, kliniczny oddział chirurgii dziecięcej oraz kliniczny oddział neurologiczny. Jednak to nie wszystko – od 1 stycznia 2025 roku dołączyły do nich także kliniczny oddział dermatologiczny, oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i onkologicznej, kliniczny oddział nefrologiczny i chorób wewnętrznych.

Prosektorium, będące częścią Akademii Mazowieckiej w Płocku, to miejsce, w którym studenci odbywają zajęcia z zakresu anatomii w praktycznych warunkach. Uczelnia dysponuje doskonale wyposażoną bazą dydaktyczną, która obejmuje pracownie przedkliniczne, laboratoria, pracownie diagnostyczne oraz dwa centra symulacji medycznych. Infrastruktura ta jest nadal doskonalona i rozbudowywana, aby każdy student mógł osiągnąć wszystkie efekty uczenia się objęte programem studiów i wynikające ze standardu kształcenia.

Centrum rozwoju regionalnego

Akademia Mazowiecka w Płocku nie tylko kształci specjalistów, ale również aktywnie wpływa na rozwój regionu. Absolwenci uczelni zasilają rynek pracy w deficytowych zawodach, takich jak pielęgniarki i informatycy, a w przyszłości dołączą do nich także lekarze, psycholodzy i prawnicy. Kadra naukowa prowadzi badania i przygotowuje ekspertyzy na potrzeby instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw.

Szkolnictwo wyższe i nauka wobec nowych wyzwań

Rok 2024 był dla Akademii Mazowieckiej w Płocku czasem szczególnym – uczelnia obchodziła swoje 25-lecie. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala jubileuszowa, w ramach której miała miejsce konferencja naukowa pt. „Szkolnictwo wyższe i nauka wobec nowych wyzwań”. Wydarzenie to zgromadziło wybitnych ekspertów, w tym przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk i Rady Doskonałości Naukowej. Podczas konferencji omawiano aktualne wyzwania oraz kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego, a także podkreślano znaczenie współpracy między uczelniami a sektorem gospodarczym w kontekście innowacji i postępu technologicznego.

Inspirujące referaty i dyskusje stanowiły doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych.

Uczelnia bez barier – inwestycje w dostępność

W trosce o równe szanse w dostępie do nauki, Akademia Mazowiecka w Płocku wdraża nowoczesne rozwiązania wspierające osoby z niepełnosprawnościami, realizując projekt „Dostępność bez granic w Akademii Mazowieckiej w Płocku” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021–2027” (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Na ten cel pozyskano ponad 6 milionów złotych. Wszystkie budynki uczelni są dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi, a studenci mają dostęp do nowoczesnych technologii wspomagających naukę.

Akademicki Płock

Płock to doskonała alternatywa dla studentów, co nie pozostaje bez znaczenia w obliczu wysokich i rosnących kosztów utrzymania w Warszawie, Łodzi czy Toruniu. Oferuje kształcenie na najwyższym poziomie, porównywalne z innymi uznanymi ośrodkami akademickimi. Studenci nie muszą szukać uczelni w innych miastach, ponieważ Akademia Mazowiecka w Płocku zapewnia dobrą jakość kształcenia, dostosowaną do wymagań rynku pracy. Posiada Dom Studenta, który dysponuje 198 komfortowymi miejscami noclegowymi, co nie tylko zapewnia wygodne warunki mieszkalne, ale również sprzyja integracji społeczności studenckiej. Dzięki temu studiowanie w Płocku staje się wyjątkowo atrakcyjnym wyborem dla młodych ludzi, którzy pragną zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w nowoczesnym i przyjaznym środowisku akademickim oraz pięknym historycznym mieście.

Historia Płocka to jeden z jego największych atutów, które nadaje miastu niepowtarzalny charakter. Jako dawna stolica Polski i rezydencja pierwszych władców. Miasto szczyci się wyjątkowymi zabytkami Wzgórza Tumskiego, np. katedra płocka, które przyciągają mieszkańców i turystów, pozwalając im poczuć ducha przeszłości, tworząc unikalne tło dla życia w Płocku. Miasto oferuje także bogatą ofertę kulturalną: teatr, kina, galerie i koncerty. Studenci mogą uczestniczyć w festiwalach, takich jak Polish Hip-Hop Festival, Big Festivalowski czy Vistula Folk Festival. Malownicze tereny nad Wisłą sprzyjają wypoczynkowi, a lokalny rynek pracy pozwala zdobywać doświadczenie zawodowe, co czyni Płock miastem łączącym edukację, kulturę i historię w wyjątkowy sposób.

W drodze do uniwersytetu

Dynamika rozwoju Akademii Mazowieckiej w Płocku wskazuje, że jej ambicje sięgają znacznie dalej. Powołanie kolegiów naukowych to pierwszy krok w kierunku przekształcenia uczelni w uniwersytet mazowiecki w Płocku. Dzięki wsparciu środowiska akademickiego, władz lokalnych i partnerów biznesowych, Płock ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków akademickich na Mazowszu.

Przyszłość Akademii Mazowieckiej w Płocku rysuje się w jasnych barwach – dynamiczny rozwój, nowoczesna infrastruktura i innowacyjne kierunki kształcenia pokazują, że uczelnia nie zwalnia tempa i konsekwentnie realizuje swoją wizję nowoczesnego kształcenia. ©℗

Materiał Partnera