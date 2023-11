W Polsce już blisko 50 tys. studentów z Ukrainy. "Najczęstszym wyborem wśród cudzoziemców było zarządzanie"

Raport Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) pokazuje, że w roku akademickim 2022/2023 w Polsce studiowało 48 150 studentów z Ukrainy. Po wybuchu wojny zza wschodnią granicą na naszych uczelniach naukę rozpoczęło 12 119 osób.

– W 2019 roku w Polsce było już ponad 39 000 studentów z Ukrainy, co stanowiło połowę wszystkich kształcących się na uczelniach cudzoziemców. Od tego momentu zarówno liczba, jak i udział studentów z Ukrainy wśród cudzoziemców stopniowo malały – mówi dr Aldona Tomczyńska, liderka Zespołu Data Science w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI – Jednak akt agresji Rosji wobec Ukrainy w lutym 2022 roku był główną przyczyną kolejnego napływu ukraińskich studentów do Polski. Liczba studentów z tego państwa wzrosła do ponad 48 000 i stanowiła ok. 47 proc. ogółu studentów z zagranicy – dodaje ekspertka.

W poprzednim roku akademickim studenci z Ukrainy stanowili dominującą grupę zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Jednak najwięcej osób zdecydowało się podjąć studia niestacjonarne na uczelniach niepublicznych.

Młodzi Ukraińcy najchętniej podejmują studia w dużych miastach takich jak Warszawa czy Kraków. Na uczelniach mieszczących się na Mazowszu studenci z Ukrainy stanowili 24 proc. wszystkich cudzoziemców. Było to 11 500 osób.