Uczelnie gotowe do sprostania wyzwaniom

We Wrocławiu na zajęcia studenci mogą przyjść z psem lub kotem

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otwiera się dla zwierząt. Od tego roku akademickiego studenci i pracownicy uczelni, którzy z jakiś powodów nie mogą zostawić swojego zwierzaka samego w domu, mogą zabrać go ze sobą do pracy lub na zajęcia.