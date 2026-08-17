Pilotaż ma zostać przeprowadzony w roku szkolnym 2026/2027 we wszystkich województwach. Udział będzie dobrowolny, a do programu będą mogły przystąpić szkoły publiczne i niepubliczne oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne.

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Co zaoferuje eDziennik?

Centralny system ma umożliwiać m.in. wprowadzanie i przeglądanie danych, obsługę ocen i frekwencji, komunikację z Systemem Informacji Oświatowej oraz integrację z aplikacją mObywatel. Przewidziano także uwierzytelnianie użytkowników, dostęp rodziców do dziennika oraz ewidencję upoważnionych pracowników szkoły.

W pierwszym etapie system ma obejmować m.in. zarządzanie dziennikiem, oceny, podstawową obsługę frekwencji, plan lekcji, ewidencję tematów zajęć oraz dane uczniów i rodziców. Dla uczniów i rodziców przewidziano integrację z aplikacją mObywatel i aplikacją mJunior z dostępem do ocen, frekwencji, planu lekcji i ocen z zachowania.

Najpierw testy, potem pełne wdrożenie

Celem pilotażu będzie sprawdzenie organizacji i poprawności działania systemu, przepływu danych oraz poziomu ich zabezpieczenia. Resort chce również zbadać użyteczność rozwiązania i opinie jego użytkowników. Ewaluacja obejmie m.in. aktywność nauczycieli, uczniów i rodziców, liczbę błędów i incydentów technicznych, bezpieczeństwo danych, satysfakcję użytkowników oraz rzeczywiste koszty funkcjonowania systemu.

Zgodnie z założeniami pilotaż ma przygotować rozwiązanie do pełnego uruchomienia od roku szkolnego 2027/2028. Wtedy z eDziennika będą mogły korzystać wszystkie zainteresowane i uprawnione szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz artystyczne.

Projekt rozporządzenia przewiduje 21 dni na konsultacje i opiniowanie.

Warto przy tym podkreślić, że w okresie pilotażu eDziennik będzie rozwiązaniem dodatkowym. Szkoły nadal będą miały obowiązek prowadzenia dziennika lekcyjnego w dotychczasowej formie.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA