- Podjęliśmy decyzję, by wzmocnić rolę przedmiotów przyrodniczych w polskiej szkole – mówi w podcaście „Szkoła na nowo” wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer. Kilka dni temu pojawiły się informacje o tym, że w klasach IV-IV będzie nauczany przedmiot przyroda, który zastąpi biologię i geografię. W klasach VII i VIII będzie podział na przedmioty takie jak są obecnie czyli biologię, chemię, fizykę i geografię. – Są badania, które pokazują, że w momencie, gdy zlikwidowano egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych, okazało się, że wiedza z tych przedmiotów spada. Bo uczniowie koncentrują się na tym, co potem jest na egzaminie ósmoklasisty – mówi Katarzyna Lubnauer. Jej zdaniem, mniejsza wiedza przyrodnicza oznacza też większą podatność na manipulacje. I m.in. stąd też bierze się wzrost liczby osób sympatyzujących z ruchami antyszczepionkowymi.

Matematyka z elementami edukacji finansowej

Nauka pod egzamin to problem w szkole, dlatego też MEN, mimo wielu sugestii, nie chce się wycofać z obowiązkowej matury z matematyki. – Dorosły człowiek musi umieć odróżnić, czym są chwilówki i w jaki sposób są oprocentowane i czym jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego, jakie wiążą się z tym ryzyka, jak liczy się ratę. Musi wreszcie wiedzieć, w jaki sposób oszczędza się na emeryturę i kiedy w sklepie rzeczywiście można mówić o obniżce – tłumaczy Lubnauer. Dodaje też, że zależy jej na tym, by na lekcjach matematyki w szkole było więcej zajęć związanych z edukacją finansową. – Chcemy, by taki moduł był w podstawie programowej – tłumaczyła.

Będą zachęty do podjęcia nauki w klasach mundurowych

Wiceszefowa MEN zwróciła także uwagę na planowane zmiany związane z działaniami obronnymi. – W szkole nauczany jest przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, który w 2022 r. z uwagi na wojnę w Ukrainie, został uzupełniony o strzelectwo. Nauka strzelania jest realizowana już w 600 gminach. W szkołach są też strzelnice wirtualne – tłumaczyła dodając, że obecnie zapowiadane zmiany na lekcjach wychowania fizycznego to będzie np. terenoznawstwo czyli czytanie map i poruszanie się w terenie.

Lubnauer tłumaczyła, że w szkołach podstawowych na lekcje wf będą także przygotowywały do testów sprawnościowych w klasach mundurowych.