Jak to zrobić, by te działania przyniosły spodziewane efekty? Zdaniem gen. Packa to szkolenie powinno obejmować podstawy wojskowości, w tym taktykę, inżynierię wojskową, szkolenie chemiczne i sanitarne. - Dzisiaj przeciętny obywatel nie wie, jak opatrzyć ranę, gdzie się schronić, a przed czym uciekać. To wiedza, którą musimy odbudować – zaznacza generał. Jego zdaniem szkolenie powinno być prowadzone przez wojskowych a zajęcia mogą się odbywać w trybie skoszarowanym. Jego zdaniem program powinien zakładać kilkutygodniowe intensywne szkolenie, a potem dalsze doszkalanie przez kolejne lata. - Model WOT pokazuje, że nawet 16 dni podstawowego treningu może być skuteczne, jeśli potem jest systematyczne doszkalanie – podsumowuje gen. Pacek.

Czytaj więcej Opinie Prawne Tomasz Pietryga: Jak skusić dobrowolnego żołnierza? Aby masowe szkolenia wojskowe nie były tylko pustą deklaracją, rząd musi zadbać o każdy szczegół takiej operacji – od logistyki po odpowiednie rozwiązania prawne.