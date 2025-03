Społeczeństwo obywatelskie to wyrażenie, które pojawia się w debacie, gdy dotykają nas wyzwania: na przykład gdy Polacy rzucili się do wspierania terenów objętych powodzią jesienią 2024 czy po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022. Polacy przejawiają tendencję do spontanicznych reakcji i potrafią działać w obliczu tragedii. Od grudnia 2023 istnieje nawet urząd ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego. Ale dlaczego społeczeństwo obywatelskie jest tak ważne? I czy nowy przedmiot szkolny – edukacja obywatelska – może nam pomóc rozwijać takie społeczeństwo? Jakie są zagrożenia, że reforma się nie uda?

Edukacja obywatelska minister Barbary Nowackiej. Czy to się uda?

W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej władze dążyły do zduszenia oddolnych inicjatyw obywateli, ograniczenia wolności słowa i wolności zrzeszania się, a także próbowały zniszczyć wspólnoty. Próbowano tworzyć kontrolowane przez państwo organizacje młodzieżowe, których celem było przygotowanie młodzieży do aktywności politycznej w ramach systemu socjalistycznego oraz kontrolowanie oddolnych inicjatyw społecznych. To wszystko prowadziło czasem do demoralizacji społecznej, a także strachu przed represjami za uczestnictwo w ruchach oddolnych. Mimo tego Polacy organizowali się, czego dowodem były ruchy i protesty robotnicze, a finalnie – powstanie i wzrost znaczenia NSZZ Solidarność. Słynne 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w czasie protestów w Stoczni Gdańskiej zawierało m.in. możliwości tworzenia własnych reprezentacji, gwarancję prawa do strajku i zapewnienia bezpieczeństwa strajkującym, przestrzegania gwarantowanej w Konstytucji wolności słowa. Jednocześnie robotnicy żądali też wsparcia społeczeństwa i gospodarki, które miało pomóc wyprowadzić kraj z kryzysu i zwiększyć jakość życia Polaków. Jak wiemy z dalszych losów Solidarności, finalnie ruch, który początkowo był robotniczy, doprowadził do przemian demokratycznych w Polsce.

To jest właśnie moc społeczeństwa obywatelskiego. Daje nam siłę do przełamania nieprawdopodobnych przeciwności losu. W obliczu napięć, które obserwujemy wokół nas, powinno to nam dać szczególnie do myślenia. Mimo pięknej solidarnościowej karty, pięknej postawy nas wszystkich w 2022 roku czy nawet imponującej 73% frekwencji w ostatnich wyborach do parlamentu, obecny poziom społeczeństwa obywatelskiego w Polsce dalej pozostawia wiele do życzenia. Nadal daleko nam w tym zakresie to liderów na świecie, czyli krajów skandynawskich. Pokazują to dane: