Małopolska kuratorka oświaty marzy o trzystopniowej skali ocen w szkole

W czym jest problem? – Jestem przeciwnikiem podbijania bębenka w ocenie. Jestem za tym, by uczyć sterowności, skupiania się nad tym, co mnie motywuje wewnętrznie. Zawsze sobie wyobrażam tych 25-latków czy 30-latków, których nikt nie jest w stanie wyrwać z wyrka. Taka osoba nie ma siły do życia, wszystkie argumenty np. finansowe (bo rodzice oferują „stówka za ocenę”) się skończyły, quad też już nie wystarczy za świadectwo z paskiem. I mamy takie dzieciaki wyplute z emocji. Być może my, nauczyciele, przyczyniliśmy się do tego stawiając im te piąteczki i czwóreczki. Bardzo bym chciała, by skala ocen była inna, taka łagodniejsza, bardziej informująca o tym, co ktoś umie zrobić a czego nie – tłumaczyła Olszowska. – Ale mamy skalę cyfrową od jeden do sześć i chyba się za bardzo nie zanosi na to, żeby było w inaczej. Rozporządzenie wskazuje, że na koniec roku, niezależnie od tego, jak się ocenia w ciągu roku, musi być ustalona ocena cyfrowa – podsumowuje małopolska kuratorka.

Czytaj więcej Polityka Nowa małopolska kurator oświaty i nowe oczekiwania O zastąpieniu Barbary Nowak Gabrielą Olszowską, polonistką i trenerką nauczycieli, krakowscy pedagodzy mówią z entuzjazmem: nam się to po prostu należało.