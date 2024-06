Kreatywne myślenie. Polscy uczniowie w światowej czołówce.

Badanie PISA: świetne wyniki polskich uczniów

Polska osiągnęła wynik statystycznie wyższy niż średnia dla krajów OECD we wszystkich trzech badanych wymiarach (tworzenie różnorodnych pomysłów, tworzenie kreatywnych pomysłów, ocenianie i ulepszanie pomysłów), a także we wszystkich czterech domenach (prezentacja graficzna, wypowiedź pisemna, rozwiązywanie problemów społecznych oraz rozwiązywanie problemów naukowych).

Kraj Średnia (błąd standardowy) Członkostwo w OECD Członkostwo w UE Singapur 41 (1,2) Nie Nie Korea Południowa 38 (1,1) Tak Nie Kanada 38 (3,8) Tak Nie Australia 37 (3,0) Tak Nie Nowa Zelandia 36 (2,9) Tak Nie Estonia 36 (3,9) Tak Tak Finlandia 36 (2,0) Tak Tak Dania 35 (2,1) Tak Tak Łotwa 35 (1,6) Tak Tak Belgia 35 (3,8) Tak Tak Polska 34 (2,0) Tak Tak Portugalia 34 (2,2) Tak Tak Litwa 33 (1,9) Tak Tak Hiszpania 33 (2,2) Tak Tak Czechy 33 (2,3) Tak Tak Średnia krajów OECD 33 - -

Tabela z raportu IBE „Myślenie poza schematami. Wyniki badania myślenia kreatywnego PISA 2022” (fragment)

Dziewczęta lepsze od chłopców, uczniowie liceów lepsi od uczniów szkół branżowych

Dziewczęta wykazują średnio wyższe umiejętności w zakresie myślenia kreatywnego niż chłopcy we wszystkich krajach uczestniczących w badaniu. W Polsce średni wynik dziewcząt to 36 punktów, a chłopców– 33 punkty. Różnica ta jest istotna statystycznie i zbliżona do średniej dla krajów OECD.

W pomiarze myślenia kreatywnego w Polsce wzięło udział 6011 uczniów – 3009 dziewcząt i 3002 chłopców. W zrealizowanej próbie znalazło się 3051 uczniów liceów ogólnokształcących, 2361 uczniów techników, 575 uczniów szkół branżowych I stopnia i 24 uczniów szkół podstawowych. Różnice w umiejętnościach z zakresu myślenia kreatywnego uczniów uczęszczających do różnych typów szkół są duże – najlepiej pod tym względem wypadają uczniowie liceów ogólnokształcących (umiejętności na dwóch najwyższych poziomach prezentuje prawie połowa uczniów - 48%). W szkołach branżowych W szkołach branżowych odsetek uczniów, którzy osiągają dwa najwyższe poziomy umiejętności wynosi zaledwie 4%.