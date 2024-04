— Nie mamy żadnych, efektywnych narzędzi weryfikacji czy w ogóle łączą się zdalnie z swoimi ukraińskimi placówkami oświatowymi (a chcę tutaj podkreślić, że dociera do mnie, między innymi za pośrednictwem Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD 800 12 12 12, bardzo wiele sygnałów o dzieciach zupełnie „poza systemem” edukacji – tak polskim, jak i ukraińskim). — pisze dalej RPD.

Reklama

Czytaj więcej Edukacja i wychowanie Obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy. Są ustalenia ministerstw edukacji obu państw Na niedawnym wspólnym spotkaniu ministrów edukacji Polski i Ukrainy ustalono, że istnieje konieczność zapewnienia wszystkim obywatelom Ukrainy możliwości uczęszczania do szkół w Polsce, a także nauki przez nich komponentu ukraińskiego.

Uczniowie z Ukrainy. Coraz więcej cudzoziemców

W ostatnich latach nastąpił istotny wzrost liczby cudzoziemców przybywających do naszego kraju i pozostających z rodzinami w Polsce, co w sposób naturalny przełożyło się na zwiększenie liczby dzieci cudzoziemskich uczęszczających do polskich szkół. Z danych posiadanych przez RPD wynika, że tylko w ciągu ostatnich dwóch lat liczba małoletnich cudzoziemców obecnych w polskim systemie oświaty wzrosła niemal czterokrotnie, czyli o 292,3%! Głównym tego powodem jest rosyjska agresja na Ukrainę, która zmusiła miliony obywateli tego państwa (w tym zwłaszcza matki z dziećmi) do opuszczenia swojej ojczyzny w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w Polsce.

Centrum Edukacji Obywatelskiej w jednej ze swoich analiz podało, że tej chwili w polskich szkołach uczy się ok. 185 tysięcy uczennic i uczniów z Ukrainy (w tym ok. 135 tys. z nich to uchodźcy wojenni). Szacuje się jednak, iż liczba dzieci ukraińskich doświadczonych wojną, znajdujących się wciąż poza polskim systemem edukacji wynosi około 150 tysięcy. Ostatnio resort edukacji Ukrainy oceniał tę liczbę na około 60 tysięcy.

Zastępca RPD zwraca się do MEN

Biorąc pod uwagę nieustaloną liczbę ukraińskich dzieci poza systemami edukacyjnymi Zastępca RPD zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z apelem o podjęcie pilnych działań zmierzających do ustalenia liczby dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce, które nadal nie znalazły się w polskim systemie oświaty, wprowadzenia stosownych zmian do rozporządzenia mających na celu objęcie wszystkich małoletnich obywateli Ukrainy obowiązkiem szkolnym realizowanym w polskim systemie oświaty, rozważenia rozwiązań pozwalających na monitorowanie realizacji tego obowiązku przez dzieci ukraińskie i przygotowania polskich placówek oświatowych na kolejną grupę uczennic i uczniów z Ukrainy, począwszy od roku szkolnego 2024/2025.