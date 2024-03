Będą e-podręczniki. Uczniowie nie będą musieli już dźwigać ciężkich tornistrów

W ubiegłym roku Sanepid sprawdził obciążenie plecakami dzieci w województwie mazowieckim. Zważono tornistry wraz z wyposażeniem 19 345 uczniów z 1 089 klas. To ponad połowa wszystkich uczniów w badanych szkołach - w tym 7 698 uczniów klas I-III oraz 11647 uczniów klas IV-VIII. Zbyt ciężki tornister (jego ciężar nie powinien przekraczać 15 proc. masy ciała dziecka. powyżej 15 proc. masy ciała) stwierdzono u 17,3 proc. dzieci. Było to więcej niż w 2019 r. kiedy za ciężkie plecaki miało 16,1 proc. dzieci. Trzeba wziąć także pod uwagę to, że zwiększyła się masa ciała badanych dzieci.

Najcięższy plecak ważył 12,5 kg i stanowił ponad 20 proc. masy ciała chłopca, który uczył się w VII klasie szkoły podstawowej mieszczącej się w powiecie płockim.

Rozwiązaniem jest pozostawienie podręczników i części przyborów w szkole. Ale nie każda placówka ma takie miejsce. Wspomniane wyżej badania pokazują, że szafki w szkole były w niespełna co czwartej szkole a 29 proc. udostępnia miejsce na rzeczy dzieci w klasach. 42 proc. szkół deklaruje, że stosuje „inne rozwiązania”. Jakie? Nie wiadomo.