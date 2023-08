Co się zmieni w nowym roku szkolnym 2023/2024?

Do szkół wróci też łacina. Uczniowie będą mogli ją wybierać zamiast jednego z języków nowożytnych.

Gry wideo w kanonie lektur szkolnych

Od tego roku uczniowie będą zachęcani do wykorzystywania w czasie nauki nowych narzędzi. Dlatego też do kanonu lektur szkolnych trafiła gra „This War of Mine" od 11BitsStudios, która opowiada o losach cywilów w mieście ogarniętym konfliktem zbrojnym. Drugim tytułem jest przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej „Gra Szyfrów", opisująca przebieg wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku.

Zmieni się także podstawa programowa nauczania techniki. Zostanie ona poszerzona o wychowanie komunikacyjne, które ma przygotować uczniów do odpowiedzialnego korzystania z m.in. z elektrycznych hulajnóg i innych mikropojazdów. Do tej pory dzieci uczyły się tylko zasad jazdy na rowerze.

Laptopy dla czwartoklasistów i bony dla nauczycieli