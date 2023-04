W sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" postanowiliśmy spytać czy - zdaniem respondentów - "uczniowie w szkołach podstawowych i średnich mają do przyswojenia zbyt wiele materiału", bez odniesienia do tego czy należałoby zmniejszyć liczbę lekcji w tygodniu.

Na pytanie "czy uczniowie w szkołach podstawowych i średnich mają do przyswojenia zbyt wiele materiału" odpowiedzi "tak" udzieliło 54,3 proc. respondentów.

23,2 proc. badanych odpowiedziało "nie".

22,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.



- Niemal czterech badanych na pięciu (78%) w wieku do 24 lat sądzi, że uczniowie w szkołach podstawowych i średnich mają do przyswojenia zbyt wiele materiału. Takiego samego zdania jest częściej niż co druga osoba (57%) z wykształceniem wyższym. Prawie 6 na 10 respondentów (58%) z dochodem w przedziale między 3001 a 4000 zł netto oraz taki sam odsetek badanych z miast wielkości między 100 a 199 tys. mieszkańców sądzi, że uczniowie szkół podstawowych i średnich są przeciążeni ilością materiału do przyswojenia - komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.