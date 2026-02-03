Do odważnych świat należy – 15. edycja BraveCamp

Aktualizacja: 03.02.2026 11:56 Publikacja: 03.02.2026 11:40
– BraveCamp to Akademia Przedsiębiorczości przeznaczona dla studentów i doktorantów. Przedsiębiorczość zaś, co pragnę podkreślić, oznacza nie tylko zdolność zarabiania pieniędzy, ale także – a może przede wszystkim – przekształcania rzeczywistości wokół nas i realizacji wartościowych pomysłów. Sprawa nie dotyczy wyłącznie umiejętności praktycznych. Doskonalenie zdolności odpowiadania na potrzeby rynku, kompetencji planowania, organizacji pracy, korzystania z narzędzi projektowych, przechodzenie od intuicji do poziomu świadomego działania etc. – to kwestie kluczowe. Są one ustawicznie ugruntowywane przez mentorów wśród uczestników kolejnych edycji BraveCampu – stwierdził prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
Pierwszy BraveCamp odbył się w 2017 roku. Pierwotną ideą Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi projekt, było wsparcie ambitnych studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w realizacji ich pomysłów, mających potencjał wdrożeniowy. Projekt przez lata rozwijał się i teraz, oprócz studentów UW i WUM, mogą w nim wziąć udział również przedstawiciele m.in. Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Warszawskiej (również jej płockiej fili), Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu SWPS, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu WSB Merito czy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Udział po raz pierwszy w BraveCamp potwierdziła również Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Do tej pory w 14. edycjach wzięło udział 326 studentów z 10 uczelni. Kolejni dołączą do tego grona w 15. edycji BraveCamp, która odbędzie się 10-16 lutego br. w Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Na czym polega BraveCamp?
Najbardziej liczy się pomysł – nieważne, czy obliczony na sukces biznesowy, czy taki, który przyniesie zyski pozamaterialne dla społeczeństwa. Po zgłoszeniu i preselekcji wybrani uczestnicy biorą udział w przygotowaniach – mentorzy i eksperci wprowadzają ich w świat start-upów, przeprowadzając indywidualne konsultacje zgłoszonych projektów oraz warsztaty obejmujące design thinking, zarządzanie projektami, projektowanie aplikacji, czy CSR.
Następnie uczestnicy spotkają się w jednym z ośrodków Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wspólnie będą się uczyć tego, jak wprowadzać swoje idee w życie, szlifując przy tym własne projekty. Podczas BraveCampu uczestnicy przez niemal tydzień biorą udział w praktycznych warsztatach, mentoringach i konsultacjach z ekspertami z różnych dziedzin – od analizy rynku i finansów oraz marketingu po budowanie strategii czy pitching. Zwieńczeniem intensywnego tygodnia pracy jest dwustopniowa prezentacja wypracowanych projektów. W półfinale osoby biorące udział w wydarzeniu przedstawią jury swoje pomysły, a kompleksowy feedback pomoże im dopracować projekty przed Galą Finałową DemoNight. W finale zostanie zaprezentowanych 12 najwyżej ocenionych projektów.[1] Ich autorzy rywalizują o nagrody finansowe, wyróżnienia, a także o nagrodę publiczności – a może przede wszystkim – o zainteresowanie inwestorów, mentorów i przedstawicieli świata biznesu, którzy mogą wesprzeć finalistów we wdrażaniu przedstawianych koncepcji w życie. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie również raport o losach uczestników dotychczasowych edycji BraveCamp. Partnerem raportu jest Pfizer Polska. Jak pokazują losy absolwentów wcześniejszych edycji wydarzenia – udział w BraveCamp jest nie tylko szansą na zrealizowanie swoich pomysłów, ale także okazją do zdobycia kompetencji kluczowych w procesie rozwijania kariery. Zapisy na tę edycję są już zamknięte, ale wciąż można dołączyć do partnerów BraveCampu. Partnerami oraz fundatorami grantów dla uczestników jest ORLEN oraz UWRC Sp. z o.o.
Więcej o programie BraveCamp: https://iuw.edu.pl/brave-camp/
[1] Gala Finałowa DemoNight oraz premiera Raportu Just Start: BraveCamp - Akademia Przedsiębiorczości Studenckiej 2017-2025 odbędzie się 16 lutego 2026 r. o godzinie 16:00 w Auli Głównej „Starego BUWu” – dawny budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
