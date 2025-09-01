Reklama

„Gwarancja spokojnego startu roku szkolnego 2025/2026”. Przedłużenie przepisów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Znaczenie praktyczne rozporządzenia jest wielowymiarowe. Dla szkół oznacza ono utrzymanie dotychczasowych regulacji związanych z organizacją zajęć i zatrudnieniem nauczycieli, co ułatwia planowanie pracy oraz zarządzanie zasobami kadrowymi.

Publikacja: 01.09.2025 15:06

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

W odpowiedzi na negatywne skutki weta Prezydenta RP względem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, Minister Edukacji podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowych przepisów dotyczących organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Rozporządzenie podpisane 28 sierpnia 2025 r. zostało opublikowane 29 sierpnia i wchodzi w życie 1 września 2025 r.

Czytaj więcej

Lekcja w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.Norwida
Edukacja i wychowanie
Gdzie znikają uczniowie szkół średnich z Ukrainy? Eksperci alarmują

Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Cel rozporządzenia

Wprowadzenie oznacza ciągłość dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych w nowym roku szkolnym 2025/2026, minimalizując ryzyko chaosu i zapewniając stabilność funkcjonowania placówek edukacyjnych dla uchodźców z Ukrainy.

Rozporządzenie dotyczy:

  • Przedłużenia zasad dotyczących organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
  • Utrzymania dotychczasowego czasu pracy nauczycieli związanej z ich realizacją.
  • Całościowego zabezpieczenia przed zakłóceniami przy wprowadzeniu zmian legislacyjnych po 30 września 2025 r..

Rząd zapowiedział, że równolegle pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które pozwolą na utrzymanie części przepisów po 30 września 2025 r., co ma zapewnić dalszą stabilność w edukacji dzieci uchodźczych.

Czytaj więcej

Zmiany dla uczniów z Ukrainy. Nowe rozporządzenie MEN
Rodzice i uczniowie
Zmiany dla uczniów z Ukrainy. Nowe rozporządzenie MEN

Kontekst sytuacyjny. Weto ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Weto Prezydenta wobec ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy spowodowało niepewność dotyczącą organizacji zajęć edukacyjnych w szkołach, co mogło zagrozić sprawnemu rozpoczęciu roku szkolnego 2025/2026. Decyzja o przedłużeniu przepisów miała więc na celu zapewnienie „gwarancji spokojnego startu” nowego roku szkolnego, bez perturbacji dotyczących edukacji dzieci uchodźczych.

Ukraińcy

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

