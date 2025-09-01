Aktualizacja: 02.09.2025 10:43 Publikacja: 01.09.2025 15:06
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
W odpowiedzi na negatywne skutki weta Prezydenta RP względem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, Minister Edukacji podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowych przepisów dotyczących organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Rozporządzenie podpisane 28 sierpnia 2025 r. zostało opublikowane 29 sierpnia i wchodzi w życie 1 września 2025 r.
Wprowadzenie oznacza ciągłość dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych w nowym roku szkolnym 2025/2026, minimalizując ryzyko chaosu i zapewniając stabilność funkcjonowania placówek edukacyjnych dla uchodźców z Ukrainy.
Rozporządzenie dotyczy:
Rząd zapowiedział, że równolegle pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które pozwolą na utrzymanie części przepisów po 30 września 2025 r., co ma zapewnić dalszą stabilność w edukacji dzieci uchodźczych.
Znaczenie praktyczne rozporządzenia jest wielowymiarowe. Dla szkół oznacza ono utrzymanie dotychczasowych regulacji związanych z organizacją zajęć i zatrudnieniem nauczycieli, co ułatwia planowanie pracy oraz zarządzanie zasobami kadrowymi. Dla nauczycieli to gwarancja, że nie będą musieli ograniczać ani zmieniać czasu pracy w związku z udzielaniem wsparcia uczniom z Ukrainy, co przekłada się na stabilność i poczucie bezpieczeństwa zawodowego. Natomiast dla rodziców i samych uczniów ukraińskich rozporządzenie stanowi zapewnienie ciągłości edukacji bez przerw, w znanym już formacie zajęć i przy wsparciu wychowawczym, co daje im większą pewność i poczucie bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym.
Weto Prezydenta wobec ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy spowodowało niepewność dotyczącą organizacji zajęć edukacyjnych w szkołach, co mogło zagrozić sprawnemu rozpoczęciu roku szkolnego 2025/2026. Decyzja o przedłużeniu przepisów miała więc na celu zapewnienie „gwarancji spokojnego startu” nowego roku szkolnego, bez perturbacji dotyczących edukacji dzieci uchodźczych.
