Przedłużenia zasad dotyczących organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Utrzymania dotychczasowego czasu pracy nauczycieli związanej z ich realizacją.

Całościowego zabezpieczenia przed zakłóceniami przy wprowadzeniu zmian legislacyjnych po 30 września 2025 r..

Rząd zapowiedział, że równolegle pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które pozwolą na utrzymanie części przepisów po 30 września 2025 r., co ma zapewnić dalszą stabilność w edukacji dzieci uchodźczych.

Znaczenie praktyczne rozporządzenia jest wielowymiarowe. Dla szkół oznacza ono utrzymanie dotychczasowych regulacji związanych z organizacją zajęć i zatrudnieniem nauczycieli, co ułatwia planowanie pracy oraz zarządzanie zasobami kadrowymi. Dla nauczycieli to gwarancja, że nie będą musieli ograniczać ani zmieniać czasu pracy w związku z udzielaniem wsparcia uczniom z Ukrainy, co przekłada się na stabilność i poczucie bezpieczeństwa zawodowego. Natomiast dla rodziców i samych uczniów ukraińskich rozporządzenie stanowi zapewnienie ciągłości edukacji bez przerw, w znanym już formacie zajęć i przy wsparciu wychowawczym, co daje im większą pewność i poczucie bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym.

Kontekst sytuacyjny. Weto ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Weto Prezydenta wobec ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy spowodowało niepewność dotyczącą organizacji zajęć edukacyjnych w szkołach, co mogło zagrozić sprawnemu rozpoczęciu roku szkolnego 2025/2026. Decyzja o przedłużeniu przepisów miała więc na celu zapewnienie „gwarancji spokojnego startu” nowego roku szkolnego, bez perturbacji dotyczących edukacji dzieci uchodźczych.